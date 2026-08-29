Preminuo političar iz BiH, prije dva mjeseca imao nesreću

Armin Bašić, odbornik u Opštini Olovo i uposlenik ŠPD ZDK, preminuo je juče na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS), dva mjeseca nakon što je teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći.

Bašić je preminuo u 39. godini.

Bio je uposlenik i rukovodilac u ŠPD ZDK, a njegove kolege i poznanici pamte ga kao dobrog, staloženog i odgovornog čovjeka koji je svojim odnosom prema drugima ostavljao snažan utisak.

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Iza Armina Bašića ostali su supruga, dvoje djece, roditelji, brat, sestra te brojna rodbina i prijatelji.

Povodom njegove smrti, Opštinsko vijeće Olovo sazvalo je komemorativnu sjednicu koja će biti održana u nedjelju, 30. avgusta, u kino-sali Doma kulture s početkom u 14 sati.