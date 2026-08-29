Viber uveo velike promjene: Evo šta je sve novo u aplikaciji

Rakuten Viber predstavio je šest noviteta u okviru svoje usluge "Viber Biznis Mesadžes", sa ciljem da kompanijama olakša kontakt sa kupcima, posebno tokom perioda pojačane kupovine.

Nove mogućnosti trebalo bi da omoguće brže odgovore, atraktivnije reklamne poruke i jednostavniji put od promotivnog sadržaja do same kupovine.

Više opcija za brze odgovore

Kompanije sada imaju mogućnost da korisnicima ponude čak deset unapred pripremljenih odgovora, dok je ranije bilo moguće postaviti najviše pet opcija.

Ova funkcija, ranije poznata kao "Liste", omogućava korisniku da jednim dodirom izabere željeni odgovor i tako nastavi komunikaciju bez dodatnog kucanja.

Promijenjen je i izgled interfejsa, koji sada dolazi u dva nova formata.

Još jedna važna promjena odnosi se na cijenu, poslovne poruke poslate u roku od 24 sata nakon korisničkog zahtijeva neće se naplaćivati. Istovremeno, kompanije mogu postaviti pitanje dužine do 1.000 karaktera, pri čemu se ponuđeni odgovori ne računaju u ovo ograničenje.

GIF-ovi i više formata fotografija

Poslovne poruke sada mogu biti obogaćene animiranim GIF sadržajem. Brendovima bi ova opcija mogla biti posebno korisna za predstavljanje akcija, sezonskih ponuda i novih proizvoda na dinamičniji način.

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Proširena je i podrška za fotografije. Pored dosadašnjeg kvadratnog formata 1:1, moguće je koristiti horizontalni odnos 16:9 i vertikalni 9:16. To kompanijama omogućava da postojeće fotografije i promotivne materijale sa drugih platformi lakše prilagode za Viber.

Jednim klikom do željene stranice

Nova funkcionalnost omogućava da različiti elementi iste poslovne poruke vode na različite internet adrese.

Tako, recimo, korisnik može klikom na fotografiju da otvori stranicu sa detaljima o proizvodu, dok ga posebno dugme može odvesti direktno na mjesto za kupovinu ili plaćanje.

Tu je i opcija "Tap & Kopi", odnosno dodir za kopiranje. Ona omogućava da se pojedini dijelovi poruke kopiraju bez ručnog označavanja teksta. Ovo može biti naročito praktično kada korisnik treba da preuzme promo-kod, vaučer, broj porudžbine ili šifru za praćenje paketa.

Poruke sada mogu automatski da se prevode

Viber je uveo i mogućnost automatskog prevođenja poslovnih poruka direktno u aplikaciji. S obzirom na to da platformu koriste ljudi širom svijeta i da podržava 44 jezika, ova opcija bi mogla da olakša komunikaciju između domaćih kompanija i klijenata iz drugih zemalja.

Korisnici tako ne moraju da napuštaju aplikaciju i koriste dodatne servise kako bi razumijeli sadržaj poruke na stranom jeziku.

Cilj je jednostavnija kupovina

Iz kompanije navode da su nove funkcije osmišljene kako bi se smanjio broj koraka koje korisnik mora da napravi od trenutka kada vidi ponudu do eventualne kupovine.

Za kompanije to znači više mogućnosti za direktnu komunikaciju i potencijalno bolje rezultate kampanja, dok bi korisnici trebalo da dobiju jednostavnije i praktičnije iskustvo prilikom kontakta sa brendovima, prenosi Informer.