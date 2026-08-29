Logo

Viber uveo velike promjene: Evo šta je sve novo u aplikaciji

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 15:21

Komentari:

0
Телефон
Foto: pexels/Alok Sharma

Popularna aplikacija za dopisivanje pripremila je nekoliko značajnih unaprijeđenja namijenjenih poslovnoj komunikaciji.

Rakuten Viber predstavio je šest noviteta u okviru svoje usluge "Viber Biznis Mesadžes", sa ciljem da kompanijama olakša kontakt sa kupcima, posebno tokom perioda pojačane kupovine.

Nove mogućnosti trebalo bi da omoguće brže odgovore, atraktivnije reklamne poruke i jednostavniji put od promotivnog sadržaja do same kupovine.

Više opcija za brze odgovore

Kompanije sada imaju mogućnost da korisnicima ponude čak deset unapred pripremljenih odgovora, dok je ranije bilo moguće postaviti najviše pet opcija.

Ova funkcija, ranije poznata kao "Liste", omogućava korisniku da jednim dodirom izabere željeni odgovor i tako nastavi komunikaciju bez dodatnog kucanja.

Promijenjen je i izgled interfejsa, koji sada dolazi u dva nova formata.

Još jedna važna promjena odnosi se na cijenu, poslovne poruke poslate u roku od 24 sata nakon korisničkog zahtijeva neće se naplaćivati. Istovremeno, kompanije mogu postaviti pitanje dužine do 1.000 karaktera, pri čemu se ponuđeni odgovori ne računaju u ovo ograničenje.

GIF-ovi i više formata fotografija

Poslovne poruke sada mogu biti obogaćene animiranim GIF sadržajem. Brendovima bi ova opcija mogla biti posebno korisna za predstavljanje akcija, sezonskih ponuda i novih proizvoda na dinamičniji način.

Жељка Цвијановић

BiH

Cvijanović: Siti smo lažne sarajevske pravde i jednako lažnih moralnih lekcija

Proširena je i podrška za fotografije. Pored dosadašnjeg kvadratnog formata 1:1, moguće je koristiti horizontalni odnos 16:9 i vertikalni 9:16. To kompanijama omogućava da postojeće fotografije i promotivne materijale sa drugih platformi lakše prilagode za Viber.

Jednim klikom do željene stranice

Nova funkcionalnost omogućava da različiti elementi iste poslovne poruke vode na različite internet adrese.

Tako, recimo, korisnik može klikom na fotografiju da otvori stranicu sa detaljima o proizvodu, dok ga posebno dugme može odvesti direktno na mjesto za kupovinu ili plaćanje.

Tu je i opcija "Tap & Kopi", odnosno dodir za kopiranje. Ona omogućava da se pojedini dijelovi poruke kopiraju bez ručnog označavanja teksta. Ovo može biti naročito praktično kada korisnik treba da preuzme promo-kod, vaučer, broj porudžbine ili šifru za praćenje paketa.

Poruke sada mogu automatski da se prevode

Viber je uveo i mogućnost automatskog prevođenja poslovnih poruka direktno u aplikaciji. S obzirom na to da platformu koriste ljudi širom svijeta i da podržava 44 jezika, ova opcija bi mogla da olakša komunikaciju između domaćih kompanija i klijenata iz drugih zemalja.

Korisnici tako ne moraju da napuštaju aplikaciju i koriste dodatne servise kako bi razumijeli sadržaj poruke na stranom jeziku.

Cilj je jednostavnija kupovina

Iz kompanije navode da su nove funkcije osmišljene kako bi se smanjio broj koraka koje korisnik mora da napravi od trenutka kada vidi ponudu do eventualne kupovine.

Za kompanije to znači više mogućnosti za direktnu komunikaciju i potencijalno bolje rezultate kampanja, dok bi korisnici trebalo da dobiju jednostavnije i praktičnije iskustvo prilikom kontakta sa brendovima, prenosi Informer.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Viber

nauka

aplikacije

mreža

poruke

Komentari (0)

Pročitajte više

Цвијановић: Сити смо лажне сарајевске правде и једнако лажних моралних лекција

BiH

Cvijanović: Siti smo lažne sarajevske pravde i jednako lažnih moralnih lekcija

16 min

5
Млада жена показује стрес са лаптопом и телефоном за столом, показујући дигиталну исцрпљеност.

Zdravlje

Kako ublažiti glavobolju bez tablete?

29 min

0
Полиција Србија

Srbija

Pokušali da mu ukradu pare i telefon: Pretukli ga kad je počeo da pruža otpor

36 min

0
Армин Башић

Gradovi i opštine

Preminuo političar iz BiH, prije dva mjeseca imao nesreću

38 min

0

Više iz rubrike

Начин на који крадете ауто у ГТА 6 промијениће вам и игру

Nauka i tehnologija

Način na koji kradete auto u GTA 6 promijeniće vam i igru

1 d

0
Вјештачка интелигенција представља област рачунарских наука која се бави развојем система способних да извршавају задатке који обично захтијевају људску интелигенцију.

Nauka i tehnologija

Kinezi napravili AI čudo

1 d

0
Мјесец

Nauka i tehnologija

Krvavi mjesec večeras na nebu: Zašto Zemljin satelit poprima crvenkastu boju?

2 d

0
ChatGPT је напредни чет-бот са вјештачком интелигенцијом који разумије и производи текст сличан људском на основу усавршеног предвиђања ријеч.

Nauka i tehnologija

Otkriveno koliko je AI agenata učestvovalo u "spontanom" hakerskom napadu

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

21

Viber uveo velike promjene: Evo šta je sve novo u aplikaciji

15

08

Cvijanović: Siti smo lažne sarajevske pravde i jednako lažnih moralnih lekcija

14

55

Kako ublažiti glavobolju bez tablete?

14

48

Pokušali da mu ukradu pare i telefon: Pretukli ga kad je počeo da pruža otpor

14

46

Preminuo političar iz BiH, prije dva mjeseca imao nesreću

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima