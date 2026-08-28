Način na koji kradete auto u GTA 6 promijeniće vam i igru

Otkako je prva igra objavljena davne 1997. godine, krađa automobila u serijalu Grand teft auto (Grand Theft Auto) bila je prilično jednostavan proces: pritisnete jedno dugme i tuđi automobil postaje vaš. Gotovo 30 godina kasnije, čini se da će GTA 6 to u potpunosti promijeniti, uvodeći višeslojni sistem zaštite vozila, raznovrstan set alata za njihovu krađu i nove načine za direktnu zaradu od svake pljačke.

Pogledajmo detalje o tome kako sve funkcioniše u najnovijem naslovu Rokstara (Rockstar), kao i teorije o tome šta bi sve to moglo da znači za druge vrste pljački, uključujući prepade na prodavnice i velike pljačke banaka.

Dugogodišnjim ljubiteljima GTA serijala više je nego poznato kako je krađa automobila do sada funkcionisala. Priđete željenom vozilu i jednostavno pritisnete dugme kako biste otvorili vrata koja su nepažljivo ostavljena otključana ili laktom razbili prozor kako biste ušli u bolje obezbijeđena vozila.

Čini se da ta jednostavnost neće u potpunosti nestati u GTA 6, jer će starija, manje poželjna vozila i dalje biti osjetljiva na brze metode ulaska, poput korišćenja alata „slim džim“ (slim jim) kroz otvor uz prozor. Međutim, drugi, mnogo skuplji automobili imaće dodatne bezbjednosne slojeve koji uvode nove izazove u igranje, tražeći od igrača da koriste do sada nepoznate vještine kada je riječ o krađi vozila.

„Uveli smo određene nivoe podjele među vozilima. Ranije ste mogli samo da pritisnete trougao kako biste automatski spojili žice, ukrali bilo koje vozilo koje želite i pobjegli. Smatrali smo da smo time propustili mnogo potencijala za igranje, kada je riječ o napredovanju i donošenju odluka igrača. Mislim da to svim vozilima daje više značaja i da morate malo više da pazite na ono što radite“, objašnjava Rob Nelson (Rob Nelson), jedan od rukovodilaca studija Rokstar Nort (Rockstar North).

Novi alati za modernog lopova

Ali kako ćete znati koje će automobile biti teže obiti od drugih? Osim što ćete na prvi pogled moći da razlikujete zarđali stari bijeli kombi od sportskog automobila marke Groti (Grotti) koji je tek sišao s proizvodne trake, moraćete da iskoristite novu tehnologiju u GTA 6 – skener VAINK (WAINK).

Kada se približite bilo kojem vozilu koje vam se dopadne, moći ćete da podignete svoj uređaj i dobijete sve relevantne informacije. Među najvažnijim detaljima su njegov bezbjednosni sistem i vrijednost.

Još ne znamo koliko će postojati nivoa zaštite automobila, ali znamo da će neki biti zaštićeni digitalno, jer GTA hvata korak sa modernim dobom elektronskih ključeva. To znači da će vam za otključavanje nekih vrata biti potreban uređaj za kloniranje digitalnih ključeva, ali će taj dio opreme imati svoju cijenu i prvo ćete morati da ga nabavite.

Neki alati otključaće se tek u određenom trenutku priče, što je jasan znak da GTA 6 namjerava postepeno da razvija mogućnosti igranja tokom cijele igre.

Tehnologija kao mač sa dvije oštrice

Tehnologija, međutim, može da radi i protiv vas. Čak i ako uspijete da sjednete za volan odabrane mete, taj automobil može da bude opremljen uređajem za praćenje.

Neke napredne verzije otkrivaju vašu lokaciju policiji ako vozite ispod određene brzine, što znači da ćete morati da pritisnete gas kako biste izbjegli sirene.

Ne samo da će automobil privući pažnju policije ako bude prijavljen kao ukraden, već bi, barem u teoriji, svaki ozbiljan potencijalni kupac želio da se uređaj za praćenje ukloni prije nego što unovčite plijen.

To se nadovezuje na još jedan sloj poboljšane simulacije u GTA 6 – mogućnost prodaje ukradenih vozila, što su potvrdili i detalji o novom sistemu krađe. Da, Rokstar pozajmljuje mehaniku iz svoje prethodne igre Red ded ridempšn 2 (Red Dead Redemption 2), iako ćete ovdje loviti metalne zvijeri umjesto životinja.

Možda automobil ne kradete isključivo radi zarade, već jednostavno želite da ga prisvojite. Skener VAINK takođe vam pokazuje koliko će koštati registracija tog automobila na vaše ime. GTA 6 će omogućiti Džejsonu i Lusiji da posjeduju više ličnih vozila, pod uslovom da imate dovoljno novca i prostora u garaži.

Uticaj na misije i bijeg

Oba ova nova sistema, višeslojna zaštita i prodaja, otvaraju čitav novi svijet mogućnosti kada je riječ o dizajnu misija u GTA 6.

Nemojte se iznenaditi ako tokom igranja primijetite više organskih, spontanih rješenja za ciljeve misija. Na primjer, sama činjenica da se mnogi automobili ne mogu odmah obiti i preuzeti čini bijeg mnogo paničnijim poduhvatom.

Možda ćete imati sreće i iz prvog pokušaja uskočiti u neobezbijeđenu limuzinu, ali s policijom za petama realno nećete imati vremena da se zaustavite i skenirate okolinu u potrazi za savršenim vozilom za bijeg.

Sve se to uklapa u Rokstarovu namjeru da igrači provode više vremena bježeći pješke ili mijenjajući prevozna sredstva u pokretu, pri čemu uže ulice Leonide pomažu u stvaranju osjećaja panike i neočekivanih uzbuđenja.

Ovaj organskiji pristup akciji iz trenutka u trenutak mogao bi da se proširi i na određene vrste misija. Umjesto da vam se na mapi jednostavno pojavi oznaka do koje treba da se odvezete i isporučite unaprijed određeno vozilo, mogućnosti su sada proširene zahvaljujući skeneru VAINK.

U teoriji, mogli biste da dobijete zadatak da pronađete određenu marku automobila ili vozilo određene vrijednosti, koristeći ovu novu tehnologiju za svojevrsnu malu potragu za blagom. To bi nas dodatno uvuklo u svijet GTA 6 i omogućilo da provodimo manje vremena prateći oznake i iscrtane linije na mini-mapi.