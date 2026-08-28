Čovjek koji je riječ pretvorio u borbu za slobodu

Autor:ATV redakcija
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U Banjaluci i na Zmijanju ovih dana sve je u znaku Petra Kočića – pisca, narodnog tribuna i jednog od najznačajnijih ličnosti srpske kulture s kraja 19. i početka 20. vijeka.
Počelo je obilježavanje 61. Kočićevog zbora, manifestacije koja već decenijama čuva uspomenu na čovjeka čije su riječi postale simbol borbe za slobodu, pravdu i dostojanstvo naroda.
Petar Kočić rođen je 29. juna 1877. godine u Stričićima na Zmijanju, u blizini Banjaluke. Odrastao je u svešteničkoj porodici, a osnovno obrazovanje sticao je u manastiru Gomionica. Njegov otac Gerasim bio je sveštenik, a kasnije je postao monah i iguman Gomionice.
Školovanje je nastavio u Sarajevu, ali je zbog svog nacionalnog opredjeljenja i „srbovanja“ došao u sukob sa austrougarskim vlastima. Školovanje je potom nastavio u Beogradu, a studije filozofije završio je u Beču. Radio je kao činovnik u Sarajevu, ali je i odatle protjeran nakon učešća u radničkom štrajku.
Kultura
Počinje "Kočićev zbor", otvaranju prisustvuju Minić i Golubović
Kočić nije bio samo književnik. Bio je čovjek koji je svojim perom ulazio u najvažnije društvene i političke probleme svog vremena. Posebno je ukazivao na težak položaj seljaka, nepravdu i odnos austrougarskih vlasti prema srpskom narodu u Bosni i Hercegovini.
Njegova književna djela, među kojima su najpoznatija „Jazavac pred sudom“, „Mrguda“, „Kroz mećavu“ i „S planine i ispod planine“, ostala su trajno dio srpske književnosti. Kroz likove poput Davida Štrpca Kočić je progovorio jezikom običnog čovjeka, koristeći humor, satiru i ironiju kako bi ukazao na nepravdu i samovolju vlasti.
Njegova borba nije ostala samo na stranicama knjiga. U Banjaluci je pokrenuo list „Otadžbina“, koji je postao glas njegove političke grupe i borbe za prava naroda. Zbog svojih tekstova i političkog djelovanja više puta je bio hapšen i zatvaran, a austrougarske vlasti su ga smatrale opasnim protivnikom.
Kočić je umro u Beogradu 27. avgusta 1916. godine, u 39. godini života. Iako je živio relativno kratko, iza sebe je ostavio djelo koje je daleko nadživjelo njegovo vrijeme.
Sjećanje na Kočića danas je posebno snažno na Zmijanju, u njegovom rodnom kraju. Upravo su Stričići i zborište mjesta na kojima se svake godine okupljaju ljudi kako bi sačuvali uspomenu ne samo na pisca već i na tradiciju, običaje i kulturno nasljeđe kraja iz kojeg je potekao.
Kočićev zbor danas je jedna od najznačajnijih kulturnih manifestacija u Republici Srpskoj. Ovogodišnji, 61. po redu, održava se od 27. do 30. avgusta u Banjaluci, Stričićima, Gomionici, Jelićki i Beogradu.
Obilježavanje je počelo u Banjaluci polaganjem vijenaca u Parku „Petar Kočić“, a potom je uslijedio defile kulturno-umjetničkih društava uz prikaz tradicionalnih zmijanjskih igara. Svečano otvaranje 61. Kočićevog zbora upriličeno je u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske.
Program manifestacije nastavlja se tokom narednih dana kroz književne i kulturne programe, izložbe, promocije i večeri posvećene Kočićevom stvaralaštvu.
Centralni dio zbora biće u nedjelju, 30. avgusta, u Stričićima. Tamo će biti služen molitveni pomen Petru Kočiću i njegovom ocu Gerasimu, a na zborištu će biti održan kulturno-umjetnički program, uz besjedu dobitnika Kočićeve nagrade. Program će biti upotpunjen tradicionalnim narodnim vještinama i sportovima, uključujući i čuvenu bodljavinu bikova za nagradu „Jablan“.
I upravo u tom spoju književnosti, kulture, tradicije i narodnog saborovanja najbolje se vidi značaj Kočićevog zbora. On nije samo podsjećanje na jednog pisca. To je manifestacija koja čuva uspomenu na čovjeka koji je svojim životom i djelom svjedočio da riječ može biti oružje protiv nepravde, a da književnost može postati glas naroda.
Zato Kočić i danas živi u svojim djelima, u Zmijanju, u Banjaluci i u svakom novom čitanju njegovih priča. A Kočićev zbor svakog avgusta vraća njegovo ime tamo gdje je sve počelo među njegove Stričiće, Manjaču i narod kojem je posvetio svoj život.
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