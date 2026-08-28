Radovi i klizišta usporavaju saobraćaj širom Srpske

Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH saobraćaj se odvija redovno, a sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi.

Vozače iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske pozivaju da na ovim mjestima voze sa povećanom pažnjom i poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Na dionici magistralnog puta granica Republike Srpske/FBiH /Lepnica/ - Lončari i dionica Lončari - Pelagićevo, na dionici magistralnog puta Obudovac dva - Lončari i dionici Lončari - granica Republike Srpske/Brčko distrikt zbog izgradnje kružne raskrsnice na ukrštanju tih putnih pravaca, biće izmijenjen režim odvijanja saobraćaja.

Zbog radova na dionici magistralnog puta Klašnice - Šargovac - Banjaluka - Banjaluka dva izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Zbog radova, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na magistralonim putevima Razboj Ljevčanski - Srbac i Laktaši - Laktaši /auto-put/, kao i na regionalnom putu Razboj Ljevčanski - Laktaši.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja u Trnu, na magistralnom putu Klašnice dva - Šargovac, zbog rekonstrukcije nadputnjaka iznad te dionice.

Režim saobraćaja biće izmijenjen zbog privremenog izmještanja dijela trase magistralnog puta, dionica Kozarac - Lamovita.

Zbog minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila, privremeno će biti obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Podromanija - Sumbulovac, prevoj Romanija, radnim danima i subotom, u vremenu od 9.00 do 12.00 časova, u trajanju od 10 do 15 minuta.

Na snazi je izmjena režima saobraćaja na putu Podromanija - Sumbulovac radi izgradnje treće trake na toj dionici.

Zbog radova na proširenju javne rasvjete na auto-putu Gradiška - Banjaluka, na dionici Mahovljani - Glamočani, izmijenjen je režim saobraćaja od 7.00 do 17.00 časova.

U toku su radovi na obnovi magistralnog puta, poznatog kao "brza cesta" Klašnice - Banjaluka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa iz AMS vozače pozivaju na strpljenje.

Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Krupac-granica Republike Srpske/FBiH Bogatići radi sanacije cjevovoda Male hidroelektrane "Krupac".

Zbog izgradnje trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni Osnovne škole "Jovan Dučić" u Patkovači, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Bijeljina dva - Glavičice.

Na magistralnom putu Dobro Polje - Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija naizmjenično, jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila teža od 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce.

Zbog izgradnje auto-puta, izmjenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Crkvina - Modriča.

U toku su radovi na magistralnom putu Rača - Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, a saobraćaj se odvija usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Na magistralnom putu Gornji Jelovac - Prijedor jedan, kao i na regionalnom putu Kozarac-Vodice, zbog klizišta saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom naizmjenično.

Na magistralnom putu Gradiška - Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu aktivirano je klizište, zbog čega je neophodan dodatni oprez i sporija vožnja.

Zbog klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor - Ukrina, u mjestu Vijačani.

Zabranjen je saobraćaj za sva vozila na dionici magistralnog puta dionica granica Republike Srpske/Hrvatske /Gradiška/-Gradiška, preko mosta /Ulica Krajiškog korpusa od trga Svetog Save prema mostu na rijeci Savi/. Za vrijeme zabrane, saobraćaj se preusmjerava na alternativne putne pravce.

U Federaciji BiH zbog radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Jajce - Crna Rijeka, u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave, vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić Grada.

Zbog nastavka izgradnje auto-puta zatvorena je poddionica Golubinja - Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralni put.

Zbog radova zatvorena je dionica auto-puta Lašva - Kakanj u dužini od šest kilometara, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.

Na dionici auto-puta Sarajevo zapad - Lepenica zbog radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim putevima Tuzla - Bijeljina i Jablanica - Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila teža od 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnom putu Sarajevo - Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik od 7.00 do 16.00 časova saobraća se usporeno, jednom trakom.

Još danas zbog radova na Perića mostu, od 8.00 do 17.00 časova povremeno se obustavlja saobraćaj na putu Tomislavgrad - Blidinje.

Iz AMS navode da je, s obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima promjenljivo, te su gužve i duža zadržavanja očekivani.

Vozačima savjetuju da se prije polaska na put, o stanju na granicama informišu putem kamera na internet stranici AMS.

Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko - Nikšić, saopšteno je iz Auto-moto saveza.