Led veličine jajeta: Stiglo nevrijeme u dijelove Srpske

U dijelove Republike Srpske stiglo je nevrijeme praćeno lokalno jakim pljuskovima i ledom. Danas destabilizacija atmosfere, uz porast oblačnosti, u pojedinim krajevima nevrijeme.

U nastavku dana nestabilnosti iz Krajini će se postepeno širiti i na veći dio Bosne, objavljeno je na Fejsbuk stranici BHmeteo.

“Nevrijeme uz led veličine jajeta maloprije zahvatio Knežicu kod Kozarske Dubice”, navodi se u objavi.

Tako, u nastavku dana i do večeras u dijelovima sjeverne, sjeveroistočne, centralne i istočne Bosne očekuje lokalno kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Ponegdje može biti i nevremena sa ledom, uz jake udare vjetra.

Od sutra opet sunčano

U Hercegovini danas mirnije i većinom suvo, samo rijetko može pasti malo kiše ili kratkotrajan pljusak.

Od sutra, pa do srijede, pretežno sunčano vrijeme. Još sutra poslijepodne rijetko može biti pojave kratkotrajnog pljuska ili malo kiše. Vruće i dalje uz dnevne temperature 30 do 36, na jugu do 38 stepeni.

Manji pad temperature od 1. septembra.

Jutarnje temperature uglavnom od 14 do 20, na jugu do 24 stepena.

Nove padavine su izgledne u srijedu i četvrtak, 2. i 3. avgusta.