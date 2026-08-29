Logo

Led veličine jajeta: Stiglo nevrijeme u dijelove Srpske

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 12:30

Komentari:

0
Лед код Козарске Дубице
Foto: Screenshot

U dijelove Republike Srpske stiglo je nevrijeme praćeno lokalno jakim pljuskovima i ledom. Danas destabilizacija atmosfere, uz porast oblačnosti, u pojedinim krajevima nevrijeme.

U nastavku dana nestabilnosti iz Krajini će se postepeno širiti i na veći dio Bosne, objavljeno je na Fejsbuk stranici BHmeteo.

“Nevrijeme uz led veličine jajeta maloprije zahvatio Knežicu kod Kozarske Dubice”, navodi se u objavi.

Tako, u nastavku dana i do večeras u dijelovima sjeverne, sjeveroistočne, centralne i istočne Bosne očekuje lokalno kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Ponegdje može biti i nevremena sa ledom, uz jake udare vjetra.

Od sutra opet sunčano

U Hercegovini danas mirnije i većinom suvo, samo rijetko može pasti malo kiše ili kratkotrajan pljusak.

Od sutra, pa do srijede, pretežno sunčano vrijeme. Još sutra poslijepodne rijetko može biti pojave kratkotrajnog pljuska ili malo kiše. Vruće i dalje uz dnevne temperature 30 do 36, na jugu do 38 stepeni.

Manji pad temperature od 1. septembra.

Jutarnje temperature uglavnom od 14 do 20, na jugu do 24 stepena.

Nove padavine su izgledne u srijedu i četvrtak, 2. i 3. avgusta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

nevrijeme

led

led i grad

Kozarska Dubica

Komentari (0)

Više iz rubrike

Биљана и Горан из Мркоњић Града постали родитељи након 17 година борбе

Društvo

Biljana i Goran nakon 17 godina borbe dobili bebu

3 h

1
Црква је органски наставак оне исте заједнице (еклисије) која је рођена приликом Силаска Духа Светог, на дан Педесетнице, у Јерусалиму

Društvo

Slavimo Svetog Romana Đuniškog: Vjernici ovu molitvu izgovaraju za zdravlje i potomstvo

6 h

0
Град који се топи на зеленој трави, обасјан сунчевом свјетлошћу.

Društvo

Ponegdje moguć i led: Poznati meteorolog objavio svoju prognozu

6 h

0
Школске клупе у учионици.

Društvo

Poražavajući podatak: Skoro 2.000 učenika u Srpskoj na popravnom

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

25

Nevrijeme sa krupnim ledom pričinilo štetu na području Knežice

15

21

Viber uveo velike promjene: Evo šta je sve novo u aplikaciji

15

08

Cvijanović: Siti smo lažne sarajevske pravde i jednako lažnih moralnih lekcija

14

55

Kako ublažiti glavobolju bez tablete?

14

48

Pokušali da mu ukradu pare i telefon: Pretukli ga kad je počeo da pruža otpor

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima