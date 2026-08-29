Grad pao i u Prijedoru, primijećeni i šelf oblaci

Prijedor je zahvatilo nevrijeme. Prethodno su se pojavili i "šelf" oblaci.

Ova vrsta oblaka, poznata kao "šelf" oblak, najčešće se pojavljuje u sklopu snažnih grmljavinskih nepogoda, naročito u prisutnosti olujnih fronti ili superćelijskih oluja.

Društvo Led veličine jajeta: Stiglo nevrijeme u dijelove Srpske

Nestabilnosti u atmosferi izazvale su burne meteorološke procese koji su prouzrokovali grmljavinu, jak vjetar i obilne padavine.

U Rasavcima kod Prijedora pao je i led.