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Grad pao i u Prijedoru, primijećeni i šelf oblaci

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Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 13:03

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Шелф облаци у Приједори
Foto: ATV

Prijedor je zahvatilo nevrijeme. Prethodno su se pojavili i "šelf" oblaci.

Ova vrsta oblaka, poznata kao "šelf" oblak, najčešće se pojavljuje u sklopu snažnih grmljavinskih nepogoda, naročito u prisutnosti olujnih fronti ili superćelijskih oluja.

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Nestabilnosti u atmosferi izazvale su burne meteorološke procese koji su prouzrokovali grmljavinu, jak vjetar i obilne padavine.

U Rasavcima kod Prijedora pao je i led.

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Tagovi :

Šelf oblak

nevrijeme

Prijedor

led

led i grad

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