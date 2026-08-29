Grad pao i u Prijedoru, primijećeni i šelf oblaci

Autor:ATV redakcija
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Prijedor je zahvatilo nevrijeme. Prethodno su se pojavili i "šelf" oblaci.
Ova vrsta oblaka, poznata kao "šelf" oblak, najčešće se pojavljuje u sklopu snažnih grmljavinskih nepogoda, naročito u prisutnosti olujnih fronti ili superćelijskih oluja.
Društvo
Led veličine jajeta: Stiglo nevrijeme u dijelove Srpske
Nestabilnosti u atmosferi izazvale su burne meteorološke procese koji su prouzrokovali grmljavinu, jak vjetar i obilne padavine.
U Rasavcima kod Prijedora pao je i led.
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