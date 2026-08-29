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Gašenje požara na Trebeviću otežava nepristupačan teren i nedostatak ljudstva

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Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 09:27

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Пожар на Требевићу.
Foto: ATV

Vatrogasci i dalje gase požar na Trebeviću, a problem im predstavlja nedostatak ljudstva i nepristupačan teren, rekao je starješina Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Istočno Sarajevo Njegoš Vukadin.

On je istakao da su ekipe tokom noći sprečavale širenje vatre na više mjesta i da požar ne prijeti objektima.

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"Neprekidno smo na vrhu. Poslao sam ekipu na područje iznad sela Studenkovići kako bi vidjela da li požar prijeti kućama", rekao je Vukadin.

On je ukazao da problem predstavlja nedostatak ljudstva.

"Jutros su nam bili rekli da će doći 15 do 20 ljudi iz šumarstva, međutim nema nikoga. Ono što mogu učiniti jeste da moje ekipe budu gore, da se obezbijede objekti, da vatra ne uđe u visoku šumu", dodao je Vukadin za Srnu.

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On je napomenuo da je požar u četvrtak, 27. avgusta, u potpunosti ugašen, ali da se na ovakvom terenu vatra može zadržati dublje u stijenama i debelim panjevima.

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Tagovi :

Trebević

požar

Vatrogasci

Istočno Sarajevo

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