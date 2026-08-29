Policija objavila detalje tragedije u Srpskoj: Poginuo vozač, među povrijeđenima djeca

Vozač pasata S.I. iz Milića poginuo je kasno sinoć u teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Zvornik - Vlasenica, u mjestu Zaklopača.

U ovoj nesreći četiri osobe su povrijeđene, od kojih je dvoje maloljetno.

Do tragedije je došlo oko 22 sata kada su se sudarili ševrole kojim je upravljao G.Š, pasat za čijim volanom je bio S.M, te pasat koji je vozio stradali S.I.

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"Vozač S.M. i tri putnika iz istog vozila, od kojih je dvoje maloljetno, prevezena su na ukazivanje ljekarske pomoći u Javnu zdravstvenu ustanovu Dom zdravlja 'Sveti Nikola' Milići, odakle su upućena na dalje liječenje u JZU Bolnica Zvornik", potvrđeno je u Policijskoj upravi Zvornik.

Saobraćaj na ovoj dionici bio je potpuno obustavljen čak četiri sata, od 22 do dva časa iza ponoći.

Uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske stanice Milići u prisustvu dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.