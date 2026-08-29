Strašna tragedija u Srpskoj: Mladić poginuo, više povrijeđenih

Autor:ATV redakcija
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Jedno lice je poginulo, a četiri su povrijeđena u saobraćajnoj nesreći u mjestu Zaklopača kod Milića u kojoj su učestvovala tri automobila, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Zvornik.
Srna saznaje da je poginuo dvadesetdvogodišnji mladić.
Saobraćajna nesreća prijavljena je Policijskoj stanici Milići sinoć u 22.00 časa.
Zbog uviđaja i uklanjanja vozila sa kolovoza na ovoj dionici puta na snazi je bila potpuna obustava saobraćaja od 22.00 do 2.00 časa.
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