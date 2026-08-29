Logo

Strašna tragedija u Srpskoj: Mladić poginuo, više povrijeđenih

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 08:56

Komentari:

0
Страшна трагедија у Српској: Младић погинуо, више повријеђених
Foto: ATV

Jedno lice je poginulo, a četiri su povrijeđena u saobraćajnoj nesreći u mjestu Zaklopača kod Milića u kojoj su učestvovala tri automobila, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Zvornik.

Srna saznaje da je poginuo dvadesetdvogodišnji mladić.

​Saobraćajna nesreća prijavljena je Policijskoj stanici Milići sinoć u 22.00 časa.

​Zbog uviđaja i uklanjanja vozila sa kolovoza na ovoj dionici puta na snazi je bila potpuna obustava saobraćaja od 22.00 do 2.00 časa.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

nesreća

Saobraćajna nesreća

Milići

Komentari (0)

Više iz rubrike

Lisice zatvor pritvor

Hronika

Magla i Ćatović se predali policiji: Nastavak velike akcije Ketering

17 h

0
Акција Кетеринг, заплијењени новац

Hronika

Objavljeni detalji optužnice protiv Šmrka i Magle

18 h

0
Полиција Републике Српске

Hronika

Gotovi pregledi u Banjaluci: Nema bezbjednosnih prijetnji

19 h

1
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Hronika

Vatrogasci izvlače povrijeđene iz automobila: Zbog teške nesreće saobraćaj otežan

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

25

Nevrijeme sa krupnim ledom pričinilo štetu na području Knežice

15

21

Viber uveo velike promjene: Evo šta je sve novo u aplikaciji

15

08

Cvijanović: Siti smo lažne sarajevske pravde i jednako lažnih moralnih lekcija

14

55

Kako ublažiti glavobolju bez tablete?

14

48

Pokušali da mu ukradu pare i telefon: Pretukli ga kad je počeo da pruža otpor

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima