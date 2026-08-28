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Gotovi pregledi u Banjaluci: Nema bezbjednosnih prijetnji

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Autor:

Stevan Lulić
28.08.2026 20:17

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Protivdiverzioni pregledi u Banjaluci, nakon jezivih prijetnji da su postavljene bombe, završeni su i nema bezbjednosnih prijetnji, potvrđeno je za ATV.

Kako nam je rečeno, pregledano je pet objekata i utvrđeno je da su dojave bile lažne.

Policija Srbija

Srbija

Jezive prijetnje medijima u Srbiji, VMA i aerodromu: ''Postavili smo bombe na pet mjesta''

Podsjećamo, na mejlove institucija Republike Srpske i medija u poslijepodnevnim satima stigla je prijeteća poruka u kojoj se tvrdi da su na više lokacija u Banjaluci postavljene bombe.

U mejlu koji je, kako se tvrdi, poslala "Blokaderska osvetnička ćelija", uz vrijeđanje i psovke Srbima, navodi se da "su došli da se napiju krvi".

"Dobar dan Banja Luko, dobar dan četnička bagro, došli smo krvi da vam se napijemo. Mi smo Blokaderske Osvetničke Ćelije, i došli smo da vam donesemo makar mali dio patnje i bola koji je vaša genocidna država širila svuda, na kojem je i nastala", navodi se u mejlu.

УКЦ РС

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"Postavili smo nekoliko bombi, na nekoliko lokacija po vašoj ljubljenoj Banjaluci, da vam donesemo makar malo smrti i patnje koju širite svuda i stalno. Svaka bomba sadrži po 3 kilograma TATP, poznatijeg kao Satanina Mater. Ono što ćete zasluženo da osjetite. Dvije bombe smo postavili u UKC Republika Srpska na adresi Dvanaest beba bb. Jedna bomba ima tajmer za 18:00 a druga za 18:20. Jednu bombu u bolnici na adresi Zdrave Korde 1. Tajmer postavljen takođe za 18:00. Jednu bombu u kancelarijama Srpske Radikalne Stranke, na adresi Vidovdanska 53. Jednu bombu u Saborni Hram Hrista Spasitelja na Trgu Srpskih Vladara 3. I naravno, dvije bombe u leglo zla, u kancelarije Srpske Demokratske Stranke na adresi Jovana Dučića 23a", dodaje se u mejlu.

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Tagovi :

Prijetnja bombom

Banjaluka

Policija

dojava o bombi

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