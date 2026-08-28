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Stomatolozi upozorili: Ova zdrava namirnica može oštetiti zube

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Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 20:54

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Преглед зуба и десни
Foto: Pexel/ www.kaboompics.com

Većina ljudi zna da slatkiši i gazirana pića nisu najbolji prijatelji zdravih zuba, dok kafa, čaj i crno vino mogu ostaviti trag na njihovoj boji.

Ipak, na zubnu gleđ mogu nepovoljno uticati i neke namirnice koje važe za zdrave. To ne znači da ih treba izbaciti iz ishrane, mnogo je važnije koliko često i na koji način ih konzumiramo.

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Riječ je o citrusnom voću, poput narandži, limuna i grejpfruta. Iako su bogati vitaminom C i flavonoidima, njihova kiselost može postepeno oštetiti zubnu gleđ.

"Narandže, kao i svi citrusi, sadrže kiselinu i stvaraju kiselu sredinu, odnosno nizak pH nivo, u ustima. Vremenom to dovodi do erozije, odnosno gubitka zubne gleđi", objašnjava stomatolog dr Kuper Ruminer za časopis Parade.

Najveći problem je dugotrajna izloženost kiselini

Stomatolog dr Džen Moran posebno upozorava na naviku polakog ispijanja vode s limunom tokom dana.

"Iako je limun zdrav, on je veoma kiseo. Ta kiselina može postepeno da omekša i nagrize zubnu gleđ", ističe ona.

Usljed stalne izloženosti kiselini, pljuvačka nema dovoljno vremena da je neutrališe i zaštiti površinu zuba, prenosi Index.hr.

Koji su prvi znaci oštećenja?

Prvi znaci erozije gleđi mogu biti veoma suptilni.

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Dr Moran navodi povećanu osjetljivost na hladnoću, žućkastu boju zuba uzrokovanu stanjivanjem gleđi, kao i ivice zuba koje postaju glatke, ravne ili blago providne.

Takođe se mogu pojaviti sitna okrnjenja, promjene u zagrizu ili udubljenja na površini zuba, a izgubljena gleđ se ne može nadoknaditi.

Citruse ne treba izbacivati iz ishrane

Ipak, nema potrebe da izbacujete citrusno voće iz ishrane.

Preporučuje se da nakon konzumiranja citrusa sačekate najmanje 30 minuta prije nego što operete zube, jer kiselina privremeno omekšava gleđ.

Dr Ruminer takođe savjetuje pijenje obične vode kako bi se isprale voćne kiseline.

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"Ne morate izbjegavati zdravu hranu poput citrusa. Ključ je u načinu na koji ih konzumirate. Čaša vode s limunom uz doručak sasvim je drugačija od polakog ispijanja tog napitka tokom cijelog dana", zaključuje dr Moran, prenosi Danas.

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zubi

zubi i desni

Limun

Voće

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