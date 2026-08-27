Prvi put na svijetu: AI pomogao hirurzima ukloniti tumor na mozgu

Risu Hibertu, prvom pacijentu na svijetu, uspješno je uklonjen tumor tokom operacije mozga u kojoj je u stvarnom vremenu korištena vještačka inteligencija.

Hirurzi iz bolnice Univerzitetskog koledža u Londonu naveli su da je Hibert, otac dvoje djece iz Bedfordšira, bez ovog zahvata mogao potpuno da izgubi vid. Sistem vještačke inteligencije analizirao je video-snimak operacije u toku i savjetovao hirurški tim kako da izbjegne ključne, ali oku nevidljive krvne sudove i živce. To im je omogućilo da bezbjedno uklone znatno veći dio tumora, piše Bi-Bi-Si (BBC).

„Iz perspektive bezbjednosti pacijenta, apsolutno vidim korist od ovakve tehnologije. U glavi nemamo nikakve putokaze koji bi ljekarima dali takve informacije“, rekao je Hibert.

Tumor otkriven nakon gubitka svijesti

Do prije 18 mjeseci, ovaj 48-godišnji rukovodilac službe za korisnike bio je potpuno zdrav i svakog dana je tokom pauze za ručak šetao tri kilometra. Upravo je tokom jedne takve šetnje izgubio svijest i na ulici doživio napad.

Pregled mozga otkrio je benigni tumor od 11 milimetara na hipofizi, organu veličine klikera smještenom na bazi lobanje. Ta žlijezda luči ključne hormone koji upravljaju procesima poput rasta, metabolizma, te regulisanja krvnog pritiska i tjelesne temperature.

Problem je bio u tome što se tumor nalazio veoma blizu karotidnih arterija, ključnih krvnih sudova koji snabdijevaju mozak krvlju, kao i vidnih živaca. Kako je tumor počeo da pritiska te živce, Hibertu se suzilo periferno vidno polje.

### Nije oklijevao da prihvati alat vještačke inteligencije

Iako operacija u početku nije bila hitna, Hibert je počeo da se spotiče o stvari, a osjećao je i snažan umor i vrtoglavicu.

„Osamnaest godina, koliko smo u braku, uvijek sam ja ustajao i kuvao kafu svojoj supruzi. Nisam mislio da dopustim da me ovaj tumor u tome zaustavi“, rekao je Hibert.

Istakao je da su najveće posljedice bile emocionalne i psihološke.

„Iako su mi mnogi ljubazno nudili pomoć, ne želite da ljudima budete na teret“, dodao je.

Kada su mu hirurzi ponudili mogućnost da bude prva osoba na kojoj će tokom operacije primijeniti njihov prilagođeni alat vještačke inteligencije, nije oklijevao.

„Ako pacijenti nisu spremni da učestvuju u istraživanjima, kako ljekari mogu da uče i kako medicina može da napreduje?“, rekao je.

Operaciju su izveli profesor Hani Markus i dr Danijal Kan.

"Hirurški ČetGPT“ kao dodatni par očiju

Operacija je uključivala uvođenje endoskopa, tankog instrumenta sa kamerom, kroz nos do baze lobanje. U tom trenutku tumor je bio blizu, ali skriven iza slojeva kosti i čvrste membrane.

Određivanje najbezbjednijeg mjesta za uklanjanje tumora nije jednostavno, posebno zato što se anatomija razlikuje od osobe do osobe. Stope komplikacija variraju, ali postojala je vjerovatnoća od 25 do 50 odsto da tumor ne bude uklonjen u cijelosti, kao i rizik od 0,5 do dva odsto od povrede glavnog krvnog suda.

Tu je ključnu ulogu odigrao alat vještačke inteligencije. Na drugom ekranu sistem je analizirao prenos uživo, pratio hirurške instrumente i označavao područja na kojima se najvjerovatnije nalaze krvni sudovi i živci, istovremeno ističući mjesta sa kojih je najbezbjednije pristupiti tumoru.

Tehnologija je slična prepoznavanju lica na pametnim telefonima, samo što umjesto lica prepoznaje važne i često skrivene anatomske strukture.

### „To je još jedan stručnjak u operacionoj sali“

Prosječan hirurg u Ujedinjenom Kraljevstvu godišnje izvede desetak do dvadeset takvih operacija i oslanja se na snimke napravljene prije zahvata kako bi se upoznao sa anatomijom pacijenta.

Istraživači su svoj sistem vještačke inteligencije obučavali na stotinama video-snimaka operacija uklanjanja tumora hipofize, pri čemu su na svakom snimku pažljivo označavali krvne sudove i živce kako bi sistem prikupio podatke.

„Sistem je obučen na više operacija nego što ih većina hirurga vidi ili izvede tokom cijele karijere i može da posluži kao dodatni, stručni par očiju“, rekao je profesor Hani Markus, koji je učestvovao u zahvatu.

Dodao je da, za razliku od drugih eksperimentalnih alata vještačke inteligencije, ovaj radi u stvarnom vremenu.

Tim naglašava da alat vještačke inteligencije služi isključivo kao pomoć, dok hirurzi zadržavaju potpunu kontrolu nad zahvatom.

Dugoročni cilj im je da razviju svojevrsni „ČetGPT (ChatGPT) za hirurge“, kako bi u operacionoj sali postojao „još jedan stručnjak kojem se mogu obratiti za savjet ako to žele – ili ga zanemariti ako se s njim ne slažu“, objasnio je profesor Markus.

Projekat finansiraju Nacionalni institut za istraživanje zdravlja i njege i Gugl (Google), a tim već priprema veće kliničko ispitivanje nakon višegodišnjeg testiranja u laboratoriji.

"Vratio mi se život“

„Čim sam otvorio oči nakon operacije, osjećao sam se kao da vidim u 360 stepeni – godinu dana nisam imao tako jasan vid“, rekao je Hibert.

U osam sedmica nakon operacije primijetio je da mu se vid poboljšava svakih nekoliko dana.

„Vratila mi se energija, a svi simptomi koje sam imao prije operacije su nestali. Vratio mi se život.“

Džejms Frit, ministar za zdravstvene inovacije, izrazio je zadovoljstvo što je Ris prošao kroz ovu „operaciju koja mijenja život“ u okviru državnog istraživanja.

„Vještačka inteligencija zahtijeva odgovarajuće zaštitne mehanizme i uvijek ćemo voditi računa o tome da se bezbjednost shvati ozbiljno. Ali pobrinućemo se i da iskoristimo prilike koje ona donosi“, dodao je ministar.

(Indeks)