Test koji ukazuje na demenciju

Jednostavan test koji uključuje tri pokreta rukom može pokazati poteškoće u motoričkim i izvršnim funkcijama mozga, ali stručnjaci upozoravaju da loš rezultat sam po sebi ne znači da osoba ima demenciju.

Kako izvesti test

Najprije stisnite šaku jedne ruke i položite je na otvoreni dlan druge ruke. Zatim otvorite tu ruku i postavite je na dlan suprotne ruke tako da mali prst bude okrenut prema dolje, kao pri karate udarcu. U trećem pokretu okrenite ruku prema dolje tako da se dlanovi dodiruju.

Prema Huseinu, ovi pokreti stavljaju na probu različite dijelove mozga, konkretno motoričku funkciju, izvršne funkcije i sposobnost pravilnog nizanja radnji. Objasnio je da neki ljudi ne mogu glatko izvesti pokrete, već uporno ponavljaju isti pokret ili pogriješe u redoslijedu radnji.

Istraživanja su pokazala da više od 50 odsto osoba s Alchajmerovom bolešću ima poteškoća s izvođenjem ovog testa. Ipak, poteškoće pri njegovom izvođenju ne ukazuju uvijek direktno na demenciju.

Probleme pri obavljanju ovog zadatka imaju i osobe s drugim vrstama demencije. Dr Husein je objasnio da poteškoće ima gotovo 70 odsto pacijenata s frontotemporalnom demencijom.

„Svaka promjena na rukama ne znači nužno demenciju. Ipak, kada se promjene na rukama javljaju uz gubitak pamćenja, promjene ličnosti, poteškoće s govorom ili probleme s planiranjem i procjenjivanjem, one ukazuju na potrebu za neurološkom procjenom“, rekao je dr Husein.

„Frontotemporalna demencija često se ispoljava promjenama u ponašanju i izmijenjenim načinom upotrebe ruku u društvenim situacijama, dok Alchajmerova bolest tipično počinje problemima s pamćenjem i postepenim gubitkom funkcionalnih sposobnosti, što s vremenom može uključivati i gubitak fine motorike.“

On je dodao da ruke mogu pružiti dragocjene naznake o zdravlju mozga, ali da su one tek dio šire kliničke slike.

„Ako se promjene na rukama jave istovremeno s gubitkom pamćenja, promjenama u ponašanju ili poteškoćama s govorom, zatražite neurološki pregled kako bi se utvrdio uzrok i isplanirali dalji koraci“, poručio je dr Husein.