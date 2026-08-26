Bahatom vozaču iz Kraljeva određen pritvor

Na prijedlog Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, sud je odredio pritvor do 30 dana J.A. (26) iz tog grada, osumnjičenom da je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je nekoliko ljudi povrijeđeno, a poginula je petogodišnja djevojčica.

"Nakon saslušanja osumnjičenog, a po obrazloženom predlogu Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, njemu je sudija za prethodni postupak Višeg suda u Kraljevu odredio pritvor", saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu.

A.J. je osumnjičen da je izvršio krivično djelo teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja na štetu sada pokojne maloljetne djevojčice rođene 2021. godine, kao i na štetu maloljetne djevojčice rođene 2025. godine, kao i B.D, B.S. i M.D., koji su u ovoj saobraćajnoj nezgodi zadobili tjelesne povrede.

"U toku istrage biće ispitani svjedoci, pribavljeni nalazi i mišljenja veštaka medicinske i saobraćajne struke, te preduzete i druge dokazne radnje za kojima se ukaže potreba", saopšteno je iz tužilaštva.

Podsjetimo, saobraćajna nesreća se dogodila u ponedjeljak oko 19 časova u Ulici 4. kraljevačkog bataljona. Prema dosadašnjim saznanjima, J. A. (26) je, kako se sumnja, upravljajući automobilom marke „seat“, tokom preticanja udario u „folksvagen“ koji se kretao iz suprotnog smera. Nakon sudara, njegovo vozilo je izgubilo kontrolu, sletjelo na pješačko-biciklističku stazu, udarilo u drvo, a potom naletelo na porodicu koja se tu nalazila.