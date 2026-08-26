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Državljanin BiH uhapšen u Beogradu: Osumnjičen za silovanje starije žene

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 15:31

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Мушкарац са лисицама држи руке на столу
Foto: Pexels

Policija u Beogradu uhapsila je S. N. iz Bosne i Hercegovine zbog sumnje na silovanje i razbojništvo nad starijom ženom.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Od‌jeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih, saobraćajnih delikata i trgovine ljudima Uprave kriminalističke policije Policijske uprave za grad Beograd, u saradnji sa Upravom za tehniku, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, identifikovali su i uhapsili državljanina Bosne i Hercegovine S. N. (1976), zbog postojanja osnova sumnje da je na Čukarici izvršio krivična d‌jela silovanje i razbojništvo u pokušaju nad šezdesetsedmogodišnjom ženom.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Pogledajte snimak hapšenja na ovom linku.

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Državljanin BiH

Silovanje

hapšenje

Crna hronika

Beograd

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