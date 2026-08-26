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Zastrašujući snimak iz komšiluka: Pogledajte moćan udar munje

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 15:32

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Гром је атмосферско пражњење (муња) између облака и земљине површине
Foto: pexels/Luis Lima

Tokom nevremena, Dejan Pulin iz Červara snimao je trenutak udara groma u more sa krova hotela u Špadićima u Poreču. Snimak je zastrašujući i prikazuje moć prirode.

Oluja praćena kišom, lokalno jakim pljuskovima i grmljavinom pogodila je u utorak istarski region, objavio je portal "Istra Tera Madžika".

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je upozorenje na mogućnost izraženijih pljuskova i grmljavine, uz napomenu o mogućoj pojavi pijavica na moru.

Očekivane količine padavina bile su u prosjeku od 5 do 15 milimetara, sa mogućnošću lokalno većih količina.

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Tokom nevremena, Dejan Pulin iz Červara snimao je trenutak udara groma u more sa krova hotela u Špadićima u Poreču. Prema podacima službe Istramet, na sjeverozapadu Istre zabilježeno je više od 4.000 udara groma.

Najviše padavina zabilježeno je na području Rovinja, gdje je lokalno palo više od 100 milimetara kiše, dok je na području Umaga izmjereno više od 90 mm padavina.

Nakon nestabilnog utorka, od srijede je najavljeno postepeno otopljavanje i povratak ljetnih vrućina, objavio je portal "Istra Tera Madžika".

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Tagovi :

munja

udar groma

Hrvatska

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