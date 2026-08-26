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Vozio se skuterom i nestao: Pronađen nekoliko sati kasnije hipotermičan

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 11:39

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Скутер за воду је рекреативно превозно средство за једну особу (стојећи и сједећи) или за две до четири особе (сједећи).
Foto: pexels/Clément Proust

Hrvatski državljanin nestao je sinoć dok se vozio vodenim skuterom blizu Čiova, što je izazvalo veliku potragu na moru. Pronađen je nekoliko sati kasnije živ i nepovrijeđen između Malog i Velog Drvenika, ali hipotermičan.

Nacionalni centar za koordinaciju traganja i spasavanja na moru u Rijeci primio je dojavu o nestanku sinoć u 21:10 časova putem Županijskog centra 112 Split. Odmah je pokrenuta koordinirana akcija traganja i spasavanja, a u potragu se uključio i spasilački čamac Lučke kapetanije Milna.

U potrazi su se pridružili policija, vatrogasci i građani

O nestanku je obavještena i Pomorska i aerodromska policijska stanica Split, koja je poslala čamac u potragu za nestalom osobom. U potrazi je učestvovao i vatrogasni čamac Javne vatrogasne jedinice Trogir, kao i dva čamca u vlasništvu građana.

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Potraga je sprovedena prema utvrđenom planu, i obuhvatala je područje od marine u Segetu Donjem prema uvali Duga i ostrvcu Sveta Fumija. Istovremeno, obalska radio stanica Split-radio emitovala je poziv za hitne slučajeve PAN-PAN svim plovilima u području pretrage.

Pronađen između Malog i Velog Drvenika

Spasilački brod kapetanije luke Milna pretraživao je tokom noći područje ostrvaca Balkun, Pijavica, Gornja Kluda, Srinja Kluda, Vela Kluda i litica Galera prema Svetoj Fumiji. Potraga je trajala do 1:10, kada je Nacionalni štab u Rijeci obavješten da je nestali muškarac pronađen u području između Malog i Velog Drvenika.

Pronađen je živ i nepovređen, ali hipotermičan. Preuzeli su ga pomorski policajci, čime je okončana operacija potrage i spasavanja. Nakon toga, spasilački čamci su se vratili na početne pozicije, a Split-radio je prestao da emituje poziv za hitne slučajeve.

(indeks)

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