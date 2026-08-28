Produžena licenca NIS-u do 30. septembra

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Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD produžila je licencu Naftnoj industriji Srbije do 30. septembra, objavio je RTS.

Kompanija NIS je Ministarstvu finansija SAD 21. avgusta podnijela novi zahtjev za izdavanje posebne licence kako bi mogla nesmetano da nastavi operativne aktivnosti. Srbija Automobil potpuno izgorio, ima stradalih: Policija na mjestu nesreće OFAK je do 28. avgusta produžio licencu i mađarskoj kompaniji MOL za pregovore sa Gaspromnjeftom o prodaji ruskog većinskog vlasništva u NIS-u, kao i Jadranskom naftovodu. (Srna)

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