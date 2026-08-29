Promjene u fudbalu: Od sada se za ovo dosuđuje penal

UEFA sudijski odbor uoči nove sezone donio je jasnije kriterijume za procjenu igranja rukom, s ciljem da se u Ligi šampiona, Ligi Evrope i Konferencijskoj ligi izbjegnu različita tumačenja istih situacija.

Jedna od najvažnijih promjena odnosi se upravo na igranje rukom u kaznenom prostoru, a UEFA je kao primjer izdvojila spornu situaciju iz prošlosezonskog četvrtfinala Lige šampiona između Barselone i Atletiko Madrida.

Naime, Mar Pubil je u 54. minutu utakmice rukom dodirnuo loptu nakon što ju je golman Huan Muso vratio u igru. Rumunski sudija Ištvan Kovač tada nije dosudio penal, a nije reagovala ni VAR soba.

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Prema novim kriterijumima UEFA, identična situacija u novoj sezoni bila bi kažnjena jedanaestercem.

Promjene je medijima uoči žrijeba Lige šampiona u Monte Karlu predstavio Roberto Roseti, glavni sudijski zvaničnik UEFA.

"Morali smo zatvoriti to poglavlje", poručio je Roseti.

Prema novim smjernicama, kada je lopta na tlu i u igri, igrač je ne smije namjerno uzeti ili dodirnuti rukom, bez obzira na to nalazi li se protivnički fudbaler u njegovoj neposrednoj blizini.

UEFA ovim želi ukloniti prostor za različite procjene sudija o tome da li je takav potez imao direktan uticaj na igru.

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"Ne želimo napadati duh fudbalske igre. Dosta nam je različitih tumačenja i ovako ćemo ih zaustaviti. Moramo biti dosljedni i nije važno nalaze li se drugi igrači u blizini ili ne", objasnio je Roseti.

Barselona je nakon sporne utakmice podnijela zvaničnu žalbu UEFA zbog suđenja. Posebno su u katalonskom klubu problematizovali činjenicu da Kovač nije pokazao na bijelu tačku, ali ni VAR nije intervenisao.

Barselona je zatražila istragu, uvid u komunikaciju između sudija, kao i zvanično priznanje eventualnih grešaka.

UEFA tada nije prihvatila žalbu katalonskog kluba.

Atletiko Madrid je nakon pobjede rezultatom 2:0 u prvoj utakmici, a potom i 2:1 u revanšu, izborio plasman u polufinale Lige šampiona.

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UEFA novim kriterijumima sada želi osigurati veću dosljednost i spriječiti da se slične situacije ubuduće različito procjenjuju od utakmice do utakmice.