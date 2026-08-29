Снажно невријеме у Швајцарској: 'Дјеца задобила повреде главе од града'

Аутор:АТВ редакција
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Снажно невријеме погодило је у петак бројне дијелове Швајцарске и изавало је огромну материјалну штету. Олујни вјетар, обилне падавине и град направили су хаос на путевима, аеродромима и насељима, док је у једном случају група дјеце задобила повреде од града.
Група дјеце из вртића нашла се у шуми код Зојзаха када их је изненадило невријеме. Према наводима једног читаоца листа Блицк, његова петогодишња ћерка и још неколико дјеце задобили су повреде главе од града.
August 28, 2026
Невријеме је на више мјеста оставило призоре налик ратној зони. У Нераху су комади града величине лоптица за стони тенис падали са неба, ношени снажним вјетром. Града се толико накупило да су грађани ходали по леду као по снијегу.
У невремену су уништени и бројни аутомобили. Од удараца града пуцала су стакла и фарови, а бројни власници су пријављивали улубљења по крову и хауби.
Тешко је страдао и кров вишеспратнице у Лауперсдорфу. Град је поломио цријепове и направио велику рупу на крову, док је изолациони материјал остао да виси из оштећене конструкције.
Невријеме је изазвало хаос и у саобраћају. Дијелови аутопута А1 код чвора Бирфелд били су поплављени, док се код излаза Баден према Магенвилу преврнуло неколико камиона.
A severe thunderstorm with intense hail, strong winds, and heavy downpours swept across parts of Switzerland on August 28.— ofgministries.com (@OFGProphetic) August 29, 2026
A supercell was particularly destructive in the Zurich region, leaving up to 60 people injured and causing damage to homes, vehicles, and infrastructure. pic.twitter.com/BrIardqH6n
У Вангену код Олтена вода је толико преплавила улицу да се аутобус једва пробијао кроз бујицу.
Још драматичнији призор забиљежен је у подвожњаку код Нидервенингена, гдје је аутомобил готово потпуно потонуо у води.
Олуја је тешко погодила и аеродром Бирфелд. Оштећено је неколико малих авиона и хангара, као и већ припремљени простор за Опен Аир Арговиа.
Посебно је страдао авион Антонов Ан-2 удружења Старфлигхт Ассоциатион, који је у саопштењу описан као "највећи двокрилац на свијету".
Оштећења су толико озбиљна да авион неће моћи, како је било планирано, да одлети у Кирхберг. Због тога су отказани панорамски летови током манифестације Флугфест Кирцхберг, која се одржава 29. и 30. августа.
Предсједник Старфлигхт Ассоциатион Нио Хелер поручио је да је "штета болна", посебно зато што је све већ било спремно, али и нагласио да је најважније што нико није повријеђен.
Снажни удари вјетра оборили су код Бирфелда чак осам бетонских стубова. Један је оштетио кров тениске хале, а други пословни објекат.
Bugün Zürich’de aniden kocaman dolu yağışı oldu🙄— Gülsüm Koc ( Magna Astroloji) (@gulsmkc) August 28, 2026
Plötzlicher Hagelsturm in Zürich. #hagelstruminzürich #zürich #hagelstrum pic.twitter.com/GCnie1COde
Код Хенгарта је дрво пало на надземни вод, док је друго дрво пало на далековод између Ебната и Херблингена, због чега је дошло до нестанка струје у трајању од 20 минута.
Проблема је било и на аеродрому у Цириху. Компанија Сwисс отказала је до касног поподнева укупно 85 летова из Цириха и ка Цириху, док су бројни други летови каснили и до три сата. Погођено је око 11.200 путника.
Један авион компаније Хелветиц Аирwаyс такође је оштећен када је, усљед снажног вјетра, степениште ударило у авион који је већ био паркиран. У авиону у том тренутку није било путника, а нико није повријеђен.
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