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Снажно невријеме у Швајцарској: 'Дјеца задобила повреде главе од града'

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 09:16

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Облачно вријеме и олуја
Фото: Pexels

Снажно невријеме погодило је у петак бројне дијелове Швајцарске и изавало је огромну материјалну штету. Олујни вјетар, обилне падавине и град направили су хаос на путевима, аеродромима и насељима, док је у једном случају група дјеце задобила повреде од града.

Група дјеце из вртића нашла се у шуми код Зојзаха када их је изненадило невријеме. Према наводима једног читаоца листа Блицк, његова петогодишња ћерка и још неколико дјеце задобили су повреде главе од града.

Невријеме је на више мјеста оставило призоре налик ратној зони. У Нераху су комади града величине лоптица за стони тенис падали са неба, ношени снажним вјетром. Града се толико накупило да су грађани ходали по леду као по снијегу.

У невремену су уништени и бројни аутомобили. Од удараца града пуцала су стакла и фарови, а бројни власници су пријављивали улубљења по крову и хауби.

Тешко је страдао и кров вишеспратнице у Лауперсдорфу. Град је поломио цријепове и направио велику рупу на крову, док је изолациони материјал остао да виси из оштећене конструкције.

Камиони се превртали, аутопут под водом

Невријеме је изазвало хаос и у саобраћају. Дијелови аутопута А1 код чвора Бирфелд били су поплављени, док се код излаза Баден према Магенвилу преврнуло неколико камиона.

У Вангену код Олтена вода је толико преплавила улицу да се аутобус једва пробијао кроз бујицу.

Још драматичнији призор забиљежен је у подвожњаку код Нидервенингена, гдје је аутомобил готово потпуно потонуо у води.

Страдао и највећи двокрилац на свијету

Олуја је тешко погодила и аеродром Бирфелд. Оштећено је неколико малих авиона и хангара, као и већ припремљени простор за Опен Аир Арговиа.

Посебно је страдао авион Антонов Ан-2 удружења Старфлигхт Ассоциатион, који је у саопштењу описан као "највећи двокрилац на свијету".

Оштећења су толико озбиљна да авион неће моћи, како је било планирано, да одлети у Кирхберг. Због тога су отказани панорамски летови током манифестације Флугфест Кирцхберг, која се одржава 29. и 30. августа.

Предсједник Старфлигхт Ассоциатион Нио Хелер поручио је да је "штета болна", посебно зато што је све већ било спремно, али и нагласио да је најважније што нико није повријеђен.

Срушени далеководи и проблеми на аеродрому

Снажни удари вјетра оборили су код Бирфелда чак осам бетонских стубова. Један је оштетио кров тениске хале, а други пословни објекат.

Код Хенгарта је дрво пало на надземни вод, док је друго дрво пало на далековод између Ебната и Херблингена, због чега је дошло до нестанка струје у трајању од 20 минута.

Проблема је било и на аеродрому у Цириху. Компанија Сwисс отказала је до касног поподнева укупно 85 летова из Цириха и ка Цириху, док су бројни други летови каснили и до три сата. Погођено је око 11.200 путника.

Један авион компаније Хелветиц Аирwаyс такође је оштећен када је, усљед снажног вјетра, степениште ударило у авион који је већ био паркиран. У авиону у том тренутку није било путника, а нико није повријеђен.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Швајцарска

невријеме

град

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