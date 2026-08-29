U teškoj nesreći poginula žena: Srna izletila na put, vozač izgubio kontrolu nad automobilom

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se juče dogodila na putu Negotin-Kladovo, stradala je žena starosti 85 godina, dok su vozač i još dvije putnice lakše povrijeđeni.

Nesreća se dogodila u 7.30 sati kada je putničko vozilo BMV kojim je ka Negotinu upravljao G. M. (54) iz Kladova udarilo srnu koja je iznenada istrčala iz šume, zbog čega je vozač izgubio kontrolu nad vozilom, sletio sa puta i udario u drvo.

Tom prilikom je K. M. (85), koja je bila na zadnjem sjedištu vozila, zadobila povrede od kojih je preminula na licu mjesta, dok su vozač i još dvije putnice u vozilu zadobili lakše povrede.

Hronika Policija objavila detalje tragedije u Srpskoj: Poginuo vozač, među povrijeđenima djeca

Vozač nije imao alkohol u krvi, ali jeste THC

Obavljen je uviđaj, naložena obdukcija, alkometrom je utvrđeno da vozač nije imao alkohola u krvi, a potom je utvrđeno prisustvo THC-a u organizmu.

S obzirom na to, kao i na činjenicu da je na dionici puta gdje se dogodila nesreća postojao znak "divljač na putu", po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Negotinu osumnjičenom je određeno zadržavanje zbog krivičnog djela teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

(Telegraf.rs)