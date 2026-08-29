Човјек палио отпад, па страдао у пожару који је сам изазвао

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац из Пљеваља (67) наводно је страдао у пожару који је, према незваничним информацијама, сам изазвао приликом паљења отпада у близини своје куће, сазнају Вијести из Управе полиције (УП).
Према истим информацијама, пљеваљској полицији је у петак око 13 часова пријављено да је једна особа страдала.
Увиђај је обављен у сарадњи са Вишим државним тужилаштвом у Бијелом Пољу. По налогу тужиоца, наложена је обдукција како би се утврдио тачан узрок смрти.
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