Logo

Човјек палио отпад, па страдао у пожару који је сам изазвао

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 08:31

Коментари:

0
Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.
Фото: Özgür Sürmeli/Pexels

Мушкарац из Пљеваља (67) наводно је страдао у пожару који је, према незваничним информацијама, сам изазвао приликом паљења отпада у близини своје куће, сазнају Вијести из Управе полиције (УП).

Према истим информацијама, пљеваљској полицији је у петак око 13 часова пријављено да је једна особа страдала.

Увиђај је обављен у сарадњи са Вишим државним тужилаштвом у Бијелом Пољу. По налогу тужиоца, наложена је обдукција како би се утврдио тачан узрок смрти.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Црна Гора

Пљевља

пожар

изгорио мушкарац

Коментари (0)

Прочитајте више

Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Градови и општине

Добојски ватрогасци гасили два пожара

7 ч

0
Школске клупе у учионици.

Друштво

Поражавајући податак: Скоро 2.000 ученика у Српској на поправном

7 ч

0
Фотографија пожара на Требевићу из ваздуха која показује озбиљне размјере ватре.

Градови и општине

Пожар на Требевићу попримио озбиљне размјере: Евакуисан један радник

7 ч

0
На фотографији коју је објавила кинеска новинска агенција Синхуа, снимак из дрона приказује поплављено подручје у Нувакоту у Непалу, у четвртак, 27. августа 2026. године.

Свијет

На списку несталих у Непалу и Ениса Лековић

7 ч

0

Више из рубрике

Ротација на возилу хитне помоћи.

Регион

Мушкарац (38) се јавио у Хитну због болова у прсима и високог притиска: Послат у чекаоницу, па преминуо

20 ч

0
Пожар Омиш

Регион

Још једна жртва пожара у Омишу: Преминуо тешко повријеђени мушкарац

20 ч

0
Хрватска море Паг плажа острво

Регион

Једрилицом налетио на купача у мору: Мушкарац задобио тешке повреде

20 ч

0
Све о Примоштену на једном мјесту. Пратите најновије вијести, туристичке понуде, манифестације, љепоте овог јадранског бисера и актуелности на АТВ порталу.

Регион

На познатој плажи забрањено купање: Пронађена бактерија у мору

22 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

25

Невријеме са крупним ледом причинило штету на подручју Кнежице

15

21

Вибер увео велике промјене: Ево шта је све ново у апликацији

15

08

Цвијановић: Сити смо лажне сарајевске правде и једнако лажних моралних лекција

14

55

Како ублажити главобољу без таблете?

14

48

Покушали да му украду паре и телефон: Претукли га кад је почео да пружа отпор

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима