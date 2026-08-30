Oteli stranace i tražili 30.000 evra, među otmičarima i državljanin BiH

Autor:ATV redakcija
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U Beogradu su uhapšena tri lica, među kojima i državljanin BiH, zbog otmice dva Avganistanca i tri turska državljanina, za koje su tražili otkup od 30.000 evra.
Sumnja se da su oni otete strane državljane prevezli u jednu vikendicu na području opštine Vladimirci, gdje su ih fizički i psihički zlostavljali, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.
Uhapšeni su S.P, S.K. i državljanin BiH čiji su inicijali D.S. /29/ zbog sumnje da su otmicu izvršili u srijedu, 26. avgusta, u Ulici Gavrila Principa u Beogradu.
Njima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu, prenosi Srna.
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