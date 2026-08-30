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Oteli stranace i tražili 30.000 evra, među otmičarima i državljanin BiH

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Autor:

ATV redakcija
30.08.2026 08:56

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Лисице на рукама женска рука
Foto: Pexel/Kindel Media

U Beogradu su uhapšena tri lica, među kojima i državljanin BiH, zbog otmice dva Avganistanca i tri turska državljanina, za koje su tražili otkup od 30.000 evra.

Sumnja se da su oni otete strane državljane prevezli u jednu vikendicu na području opštine Vladimirci, gdje su ih fizički i psihički zlostavljali, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

Uhapšeni su S.P, S.K. i državljanin BiH čiji su inicijali D.S. /29/ zbog sumnje da su otmicu izvršili u srijedu, 26. avgusta, u Ulici Gavrila Principa u Beogradu.

Njima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu, prenosi Srna.

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Tagovi :

Otmica u Beogradu

Crna hronika

MUP Srbije

Državljanin BiH

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