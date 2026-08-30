Može li se preko granice prenijeti domaći sir ako je vakumiran?

Za carinske i veterinarske propise Evropske unije sir ostaje mliječni proizvod bez obzira na to je li stavljen u običnu vrećicu, plastičnu posudu ili profesionalno vakumirano pakovanje.

Za putnike iz Bosne i Hercegovine ovo je posebno važno jer se pri ulasku u Hrvatsku istovremeno ulazi i na područje Evropske unije na kojem vrijede zajednička pravila o unosu proizvoda životinjskog porijekla. Putnicima koji iz BiH putuju prema Hrvatskoj u pravilu nije dopušten unos mesa, mlijeka niti proizvoda od mesa i mlijeka u ličnoj prtljazi, a sir spada upravo u ovu kategoriju.

To znači da komad domaćeg sira iz Bosne i Hercegovine neće postati dozvoljen za unos samo zato što je vakumiran. Nije presudno je li sir tvrd, mekan, dimljen, narezan ili stavljen u fabričku ambalažu presudni su vrsta proizvoda, njegovo porijeklo i veterinarska pravila koja se primjenjuju pri ulasku u EU.

Putnici često pogrešno vjeruju da je vakumirana hrana dopuštena jer je zatvorena i nema direktan kontakt s okolinom, ali kod proizvoda životinjskog porijekla to nije dovoljno. Obični domaći sir koji putnik nosi za vlastitu potrošnju ili kao poklon ne spada u izuzetke, poput specijalne hrane za dojenčad ili medicinskih proizvoda.

Ukoliko putnik na granici ima proizvod koji ne ispunjava uslove za unos, on može biti oduzet i uništen, a dodatni problem nastaje ako se proizvod svjesno ne prijavi ili se pokušava sakriti tokom kontrole.

S druge strane, situacija je drugačija kada se putuje iz država članica EU prema Bosni i Hercegovini. Pri unosu proizvoda u BiH primjenjuju se domaća pravila koja predviđaju drugačiji režim za lične pošiljke, pa vakumirani sir kupljen u Hrvatskoj nije u istoj pravnoj situaciji kao domaći sir koji se iz BiH nosi ka Hrvatskoj.

Ključna razlika je, dakle, pravac putovanja pri ulasku iz BiH u Evropsku uniju vakumiranje ne mijenja stroga veterinarska ograničenja, prenosi GPMaljevac.