Upozorenje za vozače: Magla smanjuje vidljivost, gužve na četiri prelaza

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija redovno, na dionicima u usjecima mogući su odroni, dok je u kotlinama vidljivost mjestimično smanjena zbog magle, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Radi izvođenja minerskih radova, od 7.00 do 15.00 časova, u trajanju od pet do 10 minuta, doći će do obustave saobraćaja u mjestu Han Derventa na magistralnom putu Lapišnica-Ljubogošta.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu vozačima se skreće pažnja na aktivirano klizište, zbog čega je neophodan dodatni oprez i sporija vožnja, kao i na putu Prijedor-Kozarska Dubica, na dionici Prijedor-Gornji Jelovac, gdje se saobraća jednom trakom.

Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Jajce–Crna Rijeka, u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave, vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić Grada.

Na autoputu A-1 zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj preusmjeren na magistralni put M-17.

Na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Izačić i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila, a na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

S obzirom da je sezona godišnjih odmora još u toku, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo, gužve i duža zadržavanja su očekivana, te iz AMS Srpske vozačima savjetuje da se prije polaska na put, o stanju na granicama informišu putem kamera na njihovoj internet stranici.

(Srna)