Pucnjava na rejv žurci u Švajcarskoj: Ima mrtvih i ranjenih

U pucnjavi u blizini rejv žurke u švajcarskom gradu Arau poginulo je i povrijeđeno više osoba, saopštila je kantonalna policija.

U pucnjavi koja se dogodila u blizini mjesta gdje se održavala rejv žurka u gradu Arau, na sjeveru Švajcarske, u subotu uveče poginulo je nekoliko ljudi, saopštila je kantonalna policija Araua na platformi Iks.

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🔸️ De multiples victimes signalées lors d’une fusillade survenue dans une rave party à Aarau. Une importante opération de secours est actuellement en cours. Le secteur a été bouclé et la police demande à la population de rester à l’écart de la zone.… — Little Think Tank (@L_ThinkTank) August 30, 2026

Za sada nije poznato odakle su meci ispaljeni. Policija je pozvala građane da izbjegavaju ovo područje dok istraga o incidentu traje, dok identitet počinilaca i okolnosti koje su dovele do pucnjave još nisu poznati.

Prema nezvaničnim informacijama koje se mogu naći na društvenim mrežama, u napadu je ubijeno troje, a ranjeno sedmoro ljudi. Riječ je o izjavama svjedoka koje je prenio njemački list Blik, a navodno se pominju četiri osumnjičena počinioca, prenosi Le Figaro.