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Pucnjava na rejv žurci u Švajcarskoj: Ima mrtvih i ranjenih

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Autor:

ATV redakcija
30.08.2026 08:30

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Пуцњава на рејв журци у Швајцарској: Има мртвих и рањених
Foto: Printskrin/Jutjub

U pucnjavi u blizini rejv žurke u švajcarskom gradu Arau poginulo je i povrijeđeno više osoba, saopštila je kantonalna policija.

U pucnjavi koja se dogodila u blizini mjesta gdje se održavala rejv žurka u gradu Arau, na sjeveru Švajcarske, u subotu uveče poginulo je nekoliko ljudi, saopštila je kantonalna policija Araua na platformi Iks.

Za sada nije poznato odakle su meci ispaljeni. Policija je pozvala građane da izbjegavaju ovo područje dok istraga o incidentu traje, dok identitet počinilaca i okolnosti koje su dovele do pucnjave još nisu poznati.

Prema nezvaničnim informacijama koje se mogu naći na društvenim mrežama, u napadu je ubijeno troje, a ranjeno sedmoro ljudi. Riječ je o izjavama svjedoka koje je prenio njemački list Blik, a navodno se pominju četiri osumnjičena počinioca, prenosi Le Figaro.

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Pucnjava

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istraga

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