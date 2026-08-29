Putin: Moskva i Minsk jačaju saveznu državu

Rusija i Bjelorusija nastavljaju da rade zajedno na međunarodnoj sceni i jačaju Saveznu državu, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

Putin je rekao tokom sastanka sa predsjednikom Bjelorusije Aleksandrom Lukašenkom da će uskoro biti održan sastanak Savjeta ministara Savezne države.

Ruski predsjednik je istakao aktivnu saradnju između Moskve i Minska na svim međunarodnim platformama, uključujući UN, Zajednicu nezavisnih država i Šangajsku organizaciju za saradnju.

Lukašenko je izjavio da je Bjelorusija spremna da se zajedno sa Rusijom suoči sa svim izazovima.

"Ne sumnjajte da ćemo zajedno prevazići sve vrste teškoća kroz saradnju. To sam rekao više puta kada sam se sastajao sa predstavnicima ruskog biznisa i regionalnih vlasti", rekao je Lukašenko, prenosi Srma.