Dječak na drvetu pronašao spas od smrtonosnih poplava: Majka danima tragala za njim

Zojal Gale, osmogodišnji dječak koji je pobjegao u šumu i penjao se na drveće kako bi se spasao od smrtonosnih poplava u Nepalu, u petak je ponovo bio sa svojom majkom, koja je već počela da strahuje da su on i njegov brat stradali u školi.

Dan ranije, osmogodišnji Gale helikopterom je sam prebačen iz razorenog sjevernog okruga Rasuva. Imao je slomljenu nogu i posjekotine na licu, dok je njegova majka Mati Maja Tamang (28) obilazila skloništa i prihvatne centre, tražeći svoje dvoje nestale djece.

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"Ni na četvrtom mjestu imena moje djece nije bilo na spisku, niti su oni bili tamo", rekla je Mati Maja za Rojters.

"Počela sam da prihvatam da moje djece više nema. Sve što sam mogla bilo je da plačem. Uopšte nisam mogla da se saberem", rekla je.

Najmanje 17.000 djece pogođeno je poplavama u okruzima Rasuva, Nuvakot i Dading sjeverno od Katmandua, saopštio je UNICEF. Kako su naveli, rade sa nepalskom vladom na identifikaciji, registraciji i ponovnom spajanju djece koja su razdvojena od svojih porodica.

Tamang i njena porodica spadaju među one koji su imali sreće. Najmanje 600 ljudi je poginulo, dok se oko 2.500 ljudi vodi kao nestalo u Nepalu i na kineskom Tibetu.

Nakon još jednog neuspješnog pokušaja da pronađe djecu, Tamang je u četvrtak dobila broj telefona novinarke Reutersa Sahane Badžračarje, koja je nekoliko sati ranije upoznala Galea u maloj bolnici u susjednom okrugu Nuvakot.

Badžračarja i ekipa Rojtersa otišli su u bolnicu nakon što su čuli da je tamo doveden dječak i da vlasti ne znaju gdje se nalazi njegova porodica.

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Nakon razgovora sa Galeom, prije nego što je helikopterom prebačen na dalje liječenje, Badžračarja je rekla da je pristao da bude snimljen u nadi da će njegova porodica vidjeti snimak i pronaći ga.

Novinarka je ostavila svoj broj telefona u bolnici, a Tamang ju je nekoliko sati kasnije pozvala.

Kada joj je Badžračarja rekla da je Gale živ i da je prebačen u Katmandu, Tamang je rekla da jedva da je mogla da povjeruje.

"Kada si mi rekla da znaš gdje je Zojal, to mi nije zvučalo stvarno. Već sam odustala od nade da ću ih pronaći", rekla je majka.

Mati Maja je u međuvremenu pronašla živog i mlađeg sina.

"Nakon što sam pronašla starijeg sina, osjećala sam kao da mi se život vratio", rekla je.

Dječaci su u srijedu ujutro otišli u školu školskim vozilom, dok je njihova majka kod kuće počela da tka. Tada je čula nešto što je zvučalo poput zemljotresa... Ubrzo je sve bilo sravnjeno sa zemljom.

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Podsjetimo, poplave su pokrenute kada se u srijedu urušio donji dio glečera u blizini vrha planine Langtang Lirung i sručio u dolinu ispod, što je izazvalo lavinu leda i stijena, a zatim i ogromno klizište.

"Vidjela sam kako sve odnosi voda", rekla je Tamang. "Pomislila sam da voda odnosi i moju djecu."

Pokušala je da krene prema njihovoj školi, do koje se inače stiže za 15 do 20 minuta vožnje, ali je rekla da je pejzaž postao gotovo neprepoznatljiv. Zgrada škole bila je uništena.

"Niste mogli da shvatite gdje je bila škola, gdje je bila pijaca. Svude su bili samo voda, kamenje i blato", rekla je.

Klizište je odnijelo vodu i krhotine kroz sjeverni Nepal i dalje u Tibet. Za nekoliko minuta čitave zajednice bile su sravnjene sa zemljom.

Kada je Rojters u četvrtak oko 11 sati pronašao Galea u bolnici Čakra Dev sa 15 kreveta u Nuvakotu, činilo se da niko tamo nije znao gdje je njegova porodica. Desna noga mu je bila slomljena, a lice izgrebano i u modricama. Međutim, u levoj ruci čvrsto je držao dvije novčanice od po 10 nepalskih rupija.

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Policajci koji su ga spasili dali su mu novac kako bi ga ubijedili da pođe sa njima u bolnicu, rekli su zvaničnici.

Rekao je da je bio u školi kada je poplava udarila. Odjednom je, kako je ispričao, "sve postalo tako, tako crno".

Rekao je da je sa prijateljem pobjegao iz škole u šumu i popeo se na drveće kako bi se spasao.

Na pitanje da li se uplašio, odmahnuo je glavom.

"Ne", rekao je dječak.

U petak je Mati Maja konačno stigla do bolnice u Katmanduu, gdje je Gale u međuvremenu prebačen, oko dva sata vožnje od njihovog doma.

Pošto su sve autobuske linije bile obustavljene, Badžračarja je Tamang organizovala prevoz.

Poslije nekoliko dana očajničke potrage, Tamang je tiho stajala pored njegovog kreveta.

Galeov otac, građevinski radnik koji se nalazi u Japanu, takođe je bio na putu, rekla je Tamang.

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Poplava koja je u srijedu pogodila Rasuva potpuno je promijenila život u tom području. Ali za Tamang se, bar u izvjesnoj mjeri, normalnost već vratila.

"Ah, on je uvijek nestašan dječak", rekla je Tamang. "Ovo mu nije prva slomljena kost."

(Telegraf.rs)