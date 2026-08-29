Logo

Dječak na drvetu pronašao spas od smrtonosnih poplava: Majka danima tragala za njim

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 12:26

Komentari:

0
Људи пролазе поред штете након бујичних поплава у Девигату, у округу Нувакот у Непалу, у четвртак, 27. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Niranjan Shrestha

Zojal Gale, osmogodišnji dječak koji je pobjegao u šumu i penjao se na drveće kako bi se spasao od smrtonosnih poplava u Nepalu, u petak je ponovo bio sa svojom majkom, koja je već počela da strahuje da su on i njegov brat stradali u školi.

Dan ranije, osmogodišnji Gale helikopterom je sam prebačen iz razorenog sjevernog okruga Rasuva. Imao je slomljenu nogu i posjekotine na licu, dok je njegova majka Mati Maja Tamang (28) obilazila skloništa i prihvatne centre, tražeći svoje dvoje nestale djece.

vatrogasci

Svijet

Požar zahvatio prihvatilište za izbjeglice: Ima povrijeđenih

"Ni na četvrtom mjestu imena moje djece nije bilo na spisku, niti su oni bili tamo", rekla je Mati Maja za Rojters.

"Počela sam da prihvatam da moje djece više nema. Sve što sam mogla bilo je da plačem. Uopšte nisam mogla da se saberem", rekla je.

Najmanje 17.000 djece pogođeno je poplavama u okruzima Rasuva, Nuvakot i Dading sjeverno od Katmandua, saopštio je UNICEF. Kako su naveli, rade sa nepalskom vladom na identifikaciji, registraciji i ponovnom spajanju djece koja su razdvojena od svojih porodica.

Tamang i njena porodica spadaju među one koji su imali sreće. Najmanje 600 ljudi je poginulo, dok se oko 2.500 ljudi vodi kao nestalo u Nepalu i na kineskom Tibetu.

Nakon još jednog neuspješnog pokušaja da pronađe djecu, Tamang je u četvrtak dobila broj telefona novinarke Reutersa Sahane Badžračarje, koja je nekoliko sati ranije upoznala Galea u maloj bolnici u susjednom okrugu Nuvakot.

Badžračarja i ekipa Rojtersa otišli su u bolnicu nakon što su čuli da je tamo doveden dječak i da vlasti ne znaju gdje se nalazi njegova porodica.

Тиса Босниа

Ekonomija

Milionska investicija: Švajcarci sele proizvodnju u BiH

Nakon razgovora sa Galeom, prije nego što je helikopterom prebačen na dalje liječenje, Badžračarja je rekla da je pristao da bude snimljen u nadi da će njegova porodica vidjeti snimak i pronaći ga.

Novinarka je ostavila svoj broj telefona u bolnici, a Tamang ju je nekoliko sati kasnije pozvala.

Kada joj je Badžračarja rekla da je Gale živ i da je prebačen u Katmandu, Tamang je rekla da jedva da je mogla da povjeruje.

"Kada si mi rekla da znaš gdje je Zojal, to mi nije zvučalo stvarno. Već sam odustala od nade da ću ih pronaći", rekla je majka.

Mati Maja je u međuvremenu pronašla živog i mlađeg sina.

"Nakon što sam pronašla starijeg sina, osjećala sam kao da mi se život vratio", rekla je.

Dječaci su u srijedu ujutro otišli u školu školskim vozilom, dok je njihova majka kod kuće počela da tka. Tada je čula nešto što je zvučalo poput zemljotresa... Ubrzo je sve bilo sravnjeno sa zemljom.

Пожар Требиње

Gradovi i opštine

Situacija na požarištima u Trebinju stabilna

Podsjetimo, poplave su pokrenute kada se u srijedu urušio donji dio glečera u blizini vrha planine Langtang Lirung i sručio u dolinu ispod, što je izazvalo lavinu leda i stijena, a zatim i ogromno klizište.

"Vidjela sam kako sve odnosi voda", rekla je Tamang. "Pomislila sam da voda odnosi i moju djecu."

Pokušala je da krene prema njihovoj školi, do koje se inače stiže za 15 do 20 minuta vožnje, ali je rekla da je pejzaž postao gotovo neprepoznatljiv. Zgrada škole bila je uništena.

"Niste mogli da shvatite gdje je bila škola, gdje je bila pijaca. Svude su bili samo voda, kamenje i blato", rekla je.

Klizište je odnijelo vodu i krhotine kroz sjeverni Nepal i dalje u Tibet. Za nekoliko minuta čitave zajednice bile su sravnjene sa zemljom.

Kada je Rojters u četvrtak oko 11 sati pronašao Galea u bolnici Čakra Dev sa 15 kreveta u Nuvakotu, činilo se da niko tamo nije znao gdje je njegova porodica. Desna noga mu je bila slomljena, a lice izgrebano i u modricama. Međutim, u levoj ruci čvrsto je držao dvije novčanice od po 10 nepalskih rupija.

Lisice

Hronika

Za uhapšene u akciji ''Ketering'' predložen pritvor

Policajci koji su ga spasili dali su mu novac kako bi ga ubijedili da pođe sa njima u bolnicu, rekli su zvaničnici.

Rekao je da je bio u školi kada je poplava udarila. Odjednom je, kako je ispričao, "sve postalo tako, tako crno".

Rekao je da je sa prijateljem pobjegao iz škole u šumu i popeo se na drveće kako bi se spasao.

Na pitanje da li se uplašio, odmahnuo je glavom.

"Ne", rekao je dječak.

U petak je Mati Maja konačno stigla do bolnice u Katmanduu, gdje je Gale u međuvremenu prebačen, oko dva sata vožnje od njihovog doma.

Pošto su sve autobuske linije bile obustavljene, Badžračarja je Tamang organizovala prevoz.

Poslije nekoliko dana očajničke potrage, Tamang je tiho stajala pored njegovog kreveta.

Galeov otac, građevinski radnik koji se nalazi u Japanu, takođe je bio na putu, rekla je Tamang.

Грчка

Svijet

Dječak (8) izvučen bez svijesti iz mora, ljekari mu se bore za život

Poplava koja je u srijedu pogodila Rasuva potpuno je promijenila život u tom području. Ali za Tamang se, bar u izvjesnoj mjeri, normalnost već vratila.

"Ah, on je uvijek nestašan dječak", rekla je Tamang. "Ovo mu nije prva slomljena kost."

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nepal

Bujica u Nepalu

Katastrofa u Nepalu

Komentari (0)

Pročitajte više

Кућа преживјела катаклизму у Непалу

Svijet

Nadrealan snimak iz Nepala: Svijet se divi jednoj kući usred kataklizme

4 h

0
Крупни план баштенског цријева које прска воду по трави, приказујући одржавање травњака током сунчаног дана.

Savjeti

Kako oporaviti baštu i travljnjak nakon vrelih dana?

4 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Tukli i opljačkali strance u Rijeci: Kažnjeni sa po 1.500 evra

4 h

0
Клизиште у Непалу

Svijet

Banjalučanin svjedočio katastrofi u Nepalu: Nema potrebe da zamišljamo strašni sud

4 h

0

Više iz rubrike

Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Svijet

Požar zahvatio prihvatilište za izbjeglice: Ima povrijeđenih

3 h

0
Грчка застава море љетовање

Svijet

Dječak (8) izvučen bez svijesti iz mora, ljekari mu se bore za život

3 h

0
Украли минђуше са тијела жртве поплава у Непалу

Svijet

Isplivao ljudski ološ: Izvukli tijelo žene pa zgrozili sve onim što su uradili

3 h

0
Кућа преживјела катаклизму у Непалу

Svijet

Nadrealan snimak iz Nepala: Svijet se divi jednoj kući usred kataklizme

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

25

Nevrijeme sa krupnim ledom pričinilo štetu na području Knežice

15

21

Viber uveo velike promjene: Evo šta je sve novo u aplikaciji

15

08

Cvijanović: Siti smo lažne sarajevske pravde i jednako lažnih moralnih lekcija

14

55

Kako ublažiti glavobolju bez tablete?

14

48

Pokušali da mu ukradu pare i telefon: Pretukli ga kad je počeo da pruža otpor

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima