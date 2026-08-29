Nadrealan snimak iz Nepala: Svijet se divi jednoj kući usred kataklizme

Jeziv snimak iz područja na granici Nepala i Tibeta proširio se društvenim mrežama nakon katastrofalne bujične poplave koja je u srijedu praktično izbrisala čitava naselja.

Među prizorima razaranja posebno se izdvojila jedna dvospratna zelena kuća gotovo potpuno okružena divljom bujicom, dok su na njenom balkonu stajali ljudi koji nisu imali gdje da pobjegnu.

Snimak traje oko dva minuta i pokazuje ogromnu masu mutne vode, blata, kamenja i ostataka građevina kako velikom brzinom prolazi kroz naselje.

U jednom trenutku djeluje gotovo nevjerovatno da bilo šta može da izdrži takvu silinu.

A usred svega toga ostaje kuća.

That family in the green house. I hope they are alive and safe. 🙏🏻 what a nightmare. pic.twitter.com/t2tVR2cFD7 — Pooja Shali (@PoojaShali) August 28, 2026

Na balkonu se vide najmanje tri osobe muškarac, žena i dijete, vjerovatno djevojčica. Bujica ih je potpuno odsjekla od okoline. Oko objekta prolaze ogromne količine vode i nanosa, dok kamenje, dijelovi građevina i drugi predmeti udaraju u kuću. Ljudi na spratu mogu samo da posmatraju šta se događa oko njih.

U jednom trenutku izgledalo je kao da kuća više ne može da izdrži

Prizor je posebno dramatičan zbog toga što se voda približava gotovo do samog objekta. Dok okolne građevine i različiti predmeti nestaju u bujici, zelena kuća ostaje na mjestu.

Na društvenim mrežama ubrzo se pojavilo isto pitanje: šta se dogodilo ljudima sa balkona?

Ispostavilo se da je priča dobila srećan kraj.

Porodica je preživjela, a i kuća je izdržala udar vode i nanosa. Na kasnijem snimku, koji se takođe pojavio na društvenim mrežama, potvrđeno je da su ljudi koji su se nalazili u objektu bezbjedni. Sama građevina ostala je na mjestu sa relativno malo vidljivih oštećenja, iako je neposredno oko nje bujica odnosila sve pred sobom.

Ljude fasciniralo kako je kuća uopšte ostala na mjestu

Nakon što je postalo jasno da je porodica preživjela, pažnja korisnika društvenih mreža preusmjerila se na samu kuću.

Mnogi su se pitali kako je konstrukcija uspjela da izdrži silinu vode, kamenja i mulja koja je odnosila druge objekte u neposrednoj blizini.

Jedan korisnik društvenih mreža otišao je toliko daleko da je napisao kako bi čovjek koji je izgradio kuću trebalo da dobije "Nepal Ratna Man Padavi", najviše civilno odlikovanje u Nepalu, impresioniran činjenicom da je objekat ostao uspravan usred katastrofe.

Naravno, na osnovu snimka nije moguće zaključiti zbog čega je baš ta kuća preživjela, niti da li je presudnu ulogu imala konstrukcija, položaj objekta, pravac kretanja vode, teren ili kombinacija više faktora.

Ali prizor je svakako upečatljiv: dok oko nje nestaju objekti i ogromne količine materijala jure nizvodno, kuća sa ljudima na balkonu ostaje na mjestu.

Katastrofa odnijela stotine života

Priča o ovoj porodici samo je jedan mali dio mnogo veće tragedije koja je pogodila pogranični deo Nepala i kineskog Tibeta.

MIRACLE - Greenhouse SURVIVED the Nepal’s devastating flood fury. All family members are also safe. 🙏 https://t.co/K3ie1ndR3Y pic.twitter.com/qXw1Ex8pre — News Algebra (@NewsAlgebraIND) August 28, 2026

Bujične poplave 26. avgusta izazvale su ogromna razaranja u himalajskom regionu, rušile naselja, puteve i mostove i ostavljale čitave oblasti zatrpane blatom i kamenjem.

Prema najnovijim podacima objavljenim 29. avgusta, broj potvrđenih poginulih porastao je na najmanje 633, od kojih je 626 stradalo u Nepalu, dok se za gotovo 3.000 ljudi i dalje traga. Više od 3.700 ljudi do sada je spaseno u Nepalu, a potraga se nastavlja u izuzetno teškim uslovima.

Katastrofa je povezana sa urušavanjem ledenjaka i ogromnom lavinom leda i stena koja je pokrenula lanac događaja u planinskom području. Nakon katastrofe formirano je i novo ledenjačko jezero, zbog kojeg su vlasti i stručnjaci upozorili na mogućnost dodatnih poplava.

Usred takvog razaranja, snimak zelene kuće postao je jedan od najupečatljivijih prizora katastrofe – ne samo zbog zastrašujuće snage bujice, već i zbog činjenice da su ljudi koje je čitav svijet gledao zarobljene na balkonu na kraju preživjeli, prenosi "Jutarnji".