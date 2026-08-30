Asfalt za bolju povezanost sa Nevesinjem i opstanak na vjekovnim ognjištima

U opštini Istočni Mostar započeli su radovi na asfaltiranju puta prema Nevesinju, projektu od vitalnog značaja za lokalno stanovništvo i infrastrukturno povezivanje ovog dijela Hercegovine.

Načelnik opštine Istočni Mostar Božo Sjeran, istakao je da je ovo poseban dan za ovu lokalnu zajednicu, jer se nakon priprema konačno krenulo sa realizacijom dugo očekivanog projekta.

„Za mene je ovo poseban dan. Konačno smo krenuli sa asfaltiranjem puta prema Nevesinju. Ovo je od velikog značaja za ovdašnje stanovništvo“, rekao je Sjeran.

Igor Dodik i Srđan Amidžić

On je dodao da do pune povezanosti sa Nevesinjem preostaje još oko 4,3 kilometra, ali da su zahvaljujući podršci Vlade Republike Srpske i Ministarstva finansija kroz Program javnih investicija već obezbijeđena dodatna sredstva u iznosu od 800.000 KM. Nakon izrade tenderske dokumentacije, u plan je uvrštena izgradnja još oko dva kilometra puta, čime će za konačno spajanje ostati svega 2,5 kilometra.

Podrška institucija Republike Srpske

Da je ovo primjer uspješne saradnje lokalnih i republičkih vlasti, potvrdio je i načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović. On je naglasio da modernizacija ove saobraćajnice nema samo infrastrukturni, već i veliki privredni i strateški značaj.

„Veliki broj Nevesinjaca ima svoje korijene u Ziemljima bilo da je riječ o imanjima ili porodičnim grobljima. Ovo ima i privredni značaj zato što Šumsko gazdinstvo 'Botin' Nevesinje gazduje sa privrednom jedinicom Velež koja dobrano ulazi u teritoriju opštine Istočni Mostar. Kada se putna mreža kompletira, to će mnogo značiti za sve stanovnike, putnike, turiste i naše institucije“, naveo je Avdalović.

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH Srđan Amidžić, poručio je tokom obilaska radova da Vlada Srpske podjednako ulaže u sve dijelove Republike, bez obzira na veličinu opštine.

„Za Republiku Srpsku ne postoje bitne i nebitne, velike i male opštine. Sve su bitne i sve su velike. Za mene lično, i za Vladu Republike Srpske, Istočni Mostar je velik koliko i Trebinje, i Banjaluka, i Bijeljina. Za nas je ovo trenutno najbitnije mjesto u Republici Srpskoj i to je bitna poruka da Srbi, gdje god živjeli u Republici Srpskoj, moraju da osjete podršku institucija“, naglasio je Amidžić.

Narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ilija Tamandžija, istakao je da su sredstva uložena u ovu putnu mrežu najbolji demant tvrdnji da se u Hercegovinu ne ulaže.

„Opština Istočni Mostar jeste rubna i mala, i ovo su najznačajniji projekti infrastrukturnog povezivanja. Znamo da je do prije par godina bila praktično odvojena od ostatka Republike Srpske. Ovo izdvojenih 800.000 KM iz programa javnih investicija je najbolji demant svih onih nevjernih koji kažu da se u Hercegovinu i u ovaj dio Republike Srpske ne ulaže u putnu infrastrukturu“, poručio je Tamandžija.

Sabor na Ziemljima: Čuvanje tradicije i okupljanje Hercegovaca

Početak radova na putu poklopio se sa tradicionalnim Saborom Ziemaljaca, koji svake godine na jednom mjestu okuplja mještane i njihove potomke raseljene širom Srbije, Hercegovine i dijaspore.

Igor Dodik i Srđan Amidžić 2

Načelnik Sjeran je podsjetio da ovaj narodni skup baštini dugu tradiciju viteških borbi i trka konja, te da okuplja sve one koji u srcu nose svoj zavičaj. Završetak saobraćajnice omogućiće još lakši dolazak svima koji redovno posjećuju i ulažu u svoj rodni kraj.