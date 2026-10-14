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Italijanska teniserka doživjela tešku povredu, sudija odmah utrčao u teren

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14.10.2026 15:19

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Италијанска тенисерка доживјела тешку повреду, судија одмах утрчао у терен
Foto: X/@WTAIvan

Italijanska teniserka Eleonora Alvisi doživjela je jednu od najtežih povreda na teniskoj sceni ove godine, zbog čega je bila primorana predati meč na ITF turniru u Santa Margerita di Puli.

Nesretan trenutak dogodio se u taj-brejku drugog seta protiv Šveđanke Elisabet Skog. 23-godišnja Alvisi je pokušala istrčati na jednu lopticu i ući dublje u teren, ali je zapela za neravninu i nagomilani šljunak na šljaci, nakon čega je uslijedio težak pad.

Prema prvim informacijama, riječ je o ozbiljnoj povredi koljena. Noga joj je praktično ostala zaglavljena u šljaci, a glavni sudija je odmah pritrčao kako bi pružio pomoć i provjerio zdravstveno stanje nesrećna teniserke.

Italijanku morali su iznijeti s terena, a pod velikim je znakom pitanja hoće li se uopšte moći vratiti takmičenjima do kraja sezone.

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tenis

povreda

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