Italijanska teniserka doživjela tešku povredu, sudija odmah utrčao u teren

Autor:ATV redakcija
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Italijanska teniserka Eleonora Alvisi doživjela je jednu od najtežih povreda na teniskoj sceni ove godine, zbog čega je bila primorana predati meč na ITF turniru u Santa Margerita di Puli.
Nesretan trenutak dogodio se u taj-brejku drugog seta protiv Šveđanke Elisabet Skog. 23-godišnja Alvisi je pokušala istrčati na jednu lopticu i ući dublje u teren, ali je zapela za neravninu i nagomilani šljunak na šljaci, nakon čega je uslijedio težak pad.
Prema prvim informacijama, riječ je o ozbiljnoj povredi koljena. Noga joj je praktično ostala zaglavljena u šljaci, a glavni sudija je odmah pritrčao kako bi pružio pomoć i provjerio zdravstveno stanje nesrećna teniserke.
Italijanku morali su iznijeti s terena, a pod velikim je znakom pitanja hoće li se uopšte moći vratiti takmičenjima do kraja sezone.
La italiana Eleonora Alvisi se acaba de lesionar de la rodilla.
Por su reacción (no pongáis el volumen muy alto) no tiene muy buena pinta… https://t.co/zMcKxr5VkM— Iván Sánchez (@WTAIvan) October 13, 2026
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