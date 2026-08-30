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Šok prognoza za septembar: Spremite se, stiže novi toplotni talas

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Autor:

ATV redakcija
30.08.2026 08:20

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Шок прогноза за септембар: Спремите се, стиже нови топлотни талас
Foto: Envato/SKY-Stock

Nakon nestabilnog perioda, u naš region stiže suvo i izrazito toplo vrijeme, dok se konkretnije zahlađenje ne očekuje prije sredine septembra.

Nakon jučerašnjeg nestabilnog dana, u našem regionu od danas je uglavnom suvo i toplo, ali ne kao prethodnih dana. Početak septembra takođe donosi toplo vrijeme, uz prolazno osvježenje oko 3. septembra.

Promjena sinoptike uz spuštanje temperatura u okvire prosjeka trenutno se ne nazire sve do oko 12. septembra, objavio je na svom Fejsbuk profilu meteorolog amater Marko Čubrilo.

Danas je moguća rijetka pojava pljuskova, uglavnom na planinama, uz nešto niže maksimume koji će se kretati od 28 do 35 stepeni Celzijusa. Međutim, već od sutra ponovo će biti vrlo toplo, sa maksimalnim temperaturama koje će lokalno dostizati i oko 38 stepeni Celzijusa.

„Kratkotrajno osvježenje moguće je oko 3. septembra, a tek ćemo vidjeti koliko će ono uopšte biti izraženo. Od 5. septembra, pa sve do sredine mjeseca, treba očekivati pretežno suvo i toplo vrijeme, sa temperaturama znatno iznad prosjeka. Noći će biti nešto prijatnije, najčešće od 14 do 20, ali dnevni maksimumi i dalje od 30 do 36 stepeni Celzijusa”, navodi se u objavi.

Neka najava izmjene sinoptike koja bi mogla donijeti spuštanje temperatura u okvire prosjeka nazire se tek oko 13. septembra.

„Ali, za cijeli septembar simulira se relativno toplo vrijeme, uz deficit padavina“, poručuje Čubrilo.

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Tagovi :

Vremenska prognoza

Marko Čubrilo

toplotni talas

dugoročna vremenska prognoza

Meteorološke najave

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