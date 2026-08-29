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Patrijarh Porfirije će osveštati novopodignutu crkvu u Palama

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Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 17:51

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Патријарх Српске православне цркве Порфирије данас је у Васкршњој посланицима честитао Васкрс верницима
Foto: Srpska pravoslavna crkva

Patrijarh srpski Porfirije će 26. septembra u Palama osveštati novopodignutu crkvu posvećenu Saboru Svetog arhangela Gavrila, saopštila je danas Srpska pravoslavna crkva.

Vjernike je o tome obavijestio mitropolit dabrobosanski Hrizostom tokom proslavljanja krsne slave Uspenja Presvete Bogorodice na Palama, odnosno tokom liturgije koju je služio u hramu posvećenom tom velikom prazniku Majke Božije.

Novi hram koji će patrijarh Porfirije osveštati u Palama, univerzitetskom, turističkom i kulturnom centru Republike Srpske, nalazi se u samom centru Pala, na Studentskom trgu, i čini jedinstvenu duhovnu i kulturnu cjelinu sa Univerzitetskim centrom, tačnije sa fakultetima Ekonomskim, Filozofskim, Pravnim i Fakultetom za fizičku kulturu.

Inicijator podizanja novog hrama na Palama, još tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata, bio je mitropolit dabrobosanski Nikolaj, koji je uvidio da će se ovaj lijepi turistički centar ubrzano razvijati, da će se broj stanovnika poslije ratnih sukoba udvostručiti, a posebno je imao u vidu duhovne potrebe više hiljada studenata, prenosi Tanjug.

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Tagovi :

Srpska pravoslavna crkva

Patrijarh Porfirije

Pale

Crkva

Mitropolit Hrizostom

Osveštanje crkve

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