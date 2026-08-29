Patrijarh Porfirije će osveštati novopodignutu crkvu u Palama

Vjernike je o tome obavijestio mitropolit dabrobosanski Hrizostom tokom proslavljanja krsne slave Uspenja Presvete Bogorodice na Palama, odnosno tokom liturgije koju je služio u hramu posvećenom tom velikom prazniku Majke Božije.

Novi hram koji će patrijarh Porfirije osveštati u Palama, univerzitetskom, turističkom i kulturnom centru Republike Srpske, nalazi se u samom centru Pala, na Studentskom trgu, i čini jedinstvenu duhovnu i kulturnu cjelinu sa Univerzitetskim centrom, tačnije sa fakultetima Ekonomskim, Filozofskim, Pravnim i Fakultetom za fizičku kulturu.

Inicijator podizanja novog hrama na Palama, još tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata, bio je mitropolit dabrobosanski Nikolaj, koji je uvidio da će se ovaj lijepi turistički centar ubrzano razvijati, da će se broj stanovnika poslije ratnih sukoba udvostručiti, a posebno je imao u vidu duhovne potrebe više hiljada studenata, prenosi Tanjug.