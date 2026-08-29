Porodična tajna u koferu: Pisma iz 1955. razotkrila zabranjenu ljubav

Britanska književnica Luiza nakon smrti majke pronašla je pisma iz 1955. godine, koja su razotkrila da su se njeni roditelji zaljubili dok je otac Kenet još bio u braku sa drugom ženom.

Za Luiz i njenog brata i sestru djetinjstvo u engleskom Istočnom Midlendsu tokom sedamdesetih godina nije se mnogo razlikovalo od života drugih porodica iz radničke klase. Njihovi roditelji, Kenet i Avis, rano su napustili školu, vrijedno radili i trudili se da djeci omoguće obrazovanje i sigurniju budućnost.

O njihovoj mladosti, međutim, govorilo se veoma malo.

Tek mnogo godina kasnije, nakon smrti oba roditelja, djeca su saznala da se iza naizgled sasvim običnog braka krila ljubavna priča o kojoj se u porodici gotovo nikada nije razgovaralo.

„Moji roditelji su se vjenčali 1959. godine i ostali duboko privrženi jedno drugom do samog kraja. Tek kada je moja majka umrla, otkrili smo šokantnu, dugo zakopanu porodičnu tajnu skrivenu u starom crnom koferu u njenom ormaru“, počinje svoju priču Luiza, danas poznata spisateljica.

Odrasli su vjerujući da o roditeljima znaju gotovo sve

Kenet i Avis nisu poticali iz privilegovanih porodica niti su imali priliku da se dugo školuju.

„Naši roditelji su napustili školu u srednjim tinejdžerskim godinama, ali su se lavovski borili da nas podignu i obrazuju“, objašnjava Luiza.

Ona je tokom tinejdžerskih godina prolazila kroz buran period, bježala od kuće i pokušavala da privuče pažnju na načine koje danas drugačije posmatra. Upravo tada joj je otac prvi put otkrio da njegov život prije Avis nije bio jednostavan.

„U jednom momentu, otac me je sjeo i, u iskrenom pokušaju da mi dokaže da su svačiji rani životi problematični, priznao mi je da je bio oženjen drugom ženom prije nego što je upoznao našu majku. To je bio katastrofalan brak“, prisjeća se Luiza.

Srbija Horor: Pucao u sestru, sestričinu, zeta i njegovu majku

Kada ga je pitala kakva je bila njegova prva supruga, Kenet nije želio mnogo da govori.

„Bila je veoma lijepa i veoma teška“, rekao joj je.

Posle tog razgovora tema se više nije otvarala.

Majčin odgovor ostao joj je u sjećanju

Godinama kasnije, tokom razgovora o vjenčanju zajedničke prijateljice, Luiza je majku upitala da li joj je bilo žao što zbog Kenetovog prethodnog braka nije imala tradicionalno vjenčanje u bijeloj haljini.

„Majka je napravila dugu pauzu prije nego što je tiho i meko odgovorila: 'Da, bilo mi je žao'“, svjedoči Luiza.

U njihovoj kući dugo nije bilo ni svadbenih fotografija. Tek nakon što su djeca odrasla i odselila se, na komodi se pojavila jedna skromna fotografija iz matične službe. Kenet je na njoj bio u tamnom odjelu, dok je Avis nosila jednostavan komplet i mali šešir.

Djeca tada još nisu znala šta je sve prethodilo njihovom vjenčanju.

Crni kofer zamalo je završio u smeću

Kenet je preminuo 2012. godine nakon borbe sa Alchajmerovom bolešću. Avis ga je njegovala do kraja života, a dvije godine kasnije i ona je preminula od srčanog udara.

Dok su Luiza, njen brat i sestra sređivali roditeljsku kuću, na dnu majčinog garderobera pronašli su stari crni kofer sa zarđalim bravama.

Na prvi pogled nije djelovalo da se u njemu nalazi bilo šta vrijedno.

„Kofer je bio zakopan na dnu maminog ormara, a bravice su toliko zarđale da sam zamalo sve bacila u smeće. Odlučila sam da ga ipak odnesem u svoju staru sobu. Kada sam ga konačno otvorila, mislila sam da unutra nema ničeg osim bezvrijednog otpada, nekoliko kartonskih kutija, starog papira i prašine. Mogla sam jednostavno da zatvorim poklopac i bacim ga“, priznaje Luiza.

Kultura Ministarstvo prosvjete: KUD "Kozara" promoviše kulturno nasljeđe Srpske

Ipak, jedan od požutjelih papira privukao joj je pažnju. Kada ga je okrenula, prepoznala je rukopis svog oca.

Pisma su bila iz 1955. godine, četiri godine prije vjenčanja Keneta i Avis.

Upoznali su se dok je Kenet još bio u braku

Iz sačuvane prepiske Luiza je saznala okolnosti pod kojima su se njeni roditelji zaljubili.

Kenet i Avis upoznali su se dok su radili u jednoj inženjerskoj firmi u gradiću Melton Moubrej. Avis je tada bila tinejdžerka sa sela, dok je Kenet bio deset godina stariji i još uvijek u nesrećnom braku sa prvom suprugom.

Njihova veza odvijala se tokom pedesetih godina prošlog vijeka, u vrijeme kada je razvod u poslijeratnoj Britaniji bio praćen snažnom društvenom osudom. U malom mjestu njihova veza nije prolazila neprimećeno, a Avis je u pismima opisivala koliko joj je teško padala pažnja okoline.

„Najdraži“, pisala je Kenetu u jednom od njih, „ne mogu da dođem u kuću. Molim te, Ken, preklinjem te, ne dozvoli da se borim sa samom sobom oko ovoga… Osećam mučninu i hladnoću od nervoze kada moram da hodam uzbrdo pored svih tih groznih ljudi koji me posmatraju.“

Pisma su otkrila drugačiju stranu njihove majke

Iako joj je osuda okoline teško padala, druga pisma pokazala su da Avis nije uvek ćutke podnosila tuđe poglede i komentare.

U jednom od njih opisala je susret sa djevojkom za koju je sumnjala da je ogovara.

„Imala sam zadovoljstvo da učinim da se plavokosa djevojka osjeća veoma neprijatno sinoć. Otišla sam odavde u 17.35, a ona je išla ulicom Notingem prema meni. Nikog drugog nije bilo u blizini, a ja sam samo hodala prema njoj, gledajući je pravo u oči, i nije mogla da me pogleda u lice… Nevjerovatno je koliko smo ta djevojka i ja rekle očima, a ne znam joj ni ime!“

Za Luiz je upravo ta prepiska otkrila osobine koje kao dijete nije povezivala sa majkom.

Kenet je pokušao da prekine vezu

Pritisak pod kojim su živjeli u jednom trenutku doveo je Keneta do odluke da prekine odnos sa Avis.

U pismu joj je saopštio da više ne želi da se viđaju.

„Moja najdraža Avis, pretpostavljam da znaš šta će u ovom pismu pisati prije nego što ga pročitaš. Konačno, nakon toliko vremena, prelomio sam i odlučio da te više neću viđati…“, napisao je.

Avis mu je odgovorila bez pokušaja da ga nagovori da promeni odluku.

Svijet Putin: Moskva i Minsk jačaju saveznu državu

„Ako ti zaista ovo želiš, najdraži, neću pokušavati ništa da promenim… Pomoći ću ti na jedini način na koji mogu, tako što ću se držati podalje od tebe.“

Njena pisma pokazala su i koliko je željela budućnost i porodicu sa Kenetom.

U jednom od njih napisala mu je:

„Tražim samo jedno. Nemoj joj podariti našu djecu dok ne budeš sasvim siguran da to može da potraje.“

Vjenčali su se četiri godine kasnije

Kenetov prvi brak na kraju se završio. Poslije velike svađe, njegova prva supruga takođe je shvatila da njihov zajednički život više nema smisla.

Nakon razvoda, Kenet i Avis vjenčali su se 1959. godine.

Djeca su za očev prvi brak znala, ali nisu poznavala okolnosti pod kojima su se njihovi roditelji upoznali, niti koliko je njihova veza bila komplikovana prije vjenčanja.

Sve su saznali tek iz pisama sačuvanih gotovo šest decenija, prenosi Kurir.