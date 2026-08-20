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Tri najljepša biblijska imena za dječake: Imaju moćno značenje

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 14:46

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Foto: Pexel/Emma Bauso

Kada dođe trenutak da se odabere ime za dijete, mnogi roditelji inspiraciju traže u Starom i Novom zavjetu.

Najpopularnija imena imaju zanimljivo značenje, a kada ih čujete, shvatićete koliko su zapravo omiljena jer se nalaze na listama vodećih u posljednjih nekoliko godina.

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Pavle

Ime Pavle potiče iz latinskog jezika odnosno od reči Paullus što u prevodu znači "mali", "skroman" ili "sitne građe". Iako bi ovakvo značenje moglo da ukaže na fizičku slabost, ime se kroz istoriju vezivalo za veliku duhovnu snagu i autoritet.

U hrišćanskom svijetu zaživjelo je zahvaljujući Apostolu Pavlu. Vjeruje se da osobe koje se ovako zovu krasi skromnost i unutrašnji mir.

Ime Jakov jestarohebrejskog porijekla (od imena Ya'aqov) i nosi moćnu biblijsku simboliku. Njegovo osnovno značenje je "Bog štiti".

Prema predanju, Jakov je bio sin Isaka i brat blizanac Isava. Prilikom rođenja, držao je Isava za petu, pa se ime često tumači i kao "onaj koji drži za petu" ili metaforički "onaj koji prati/nasljeđuje".

U duhovnom smislu, ime simbolizuje zaštitu, snagu i istrajnost.

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Gavrilo

Ime Gavrilo posjeduje snažno duhovno značenje i potiče iz hebrejskog jezika, od imena Gabriel. Njegova značenja su: Bog je moja snaga" ili "Božja moć", "Božji čovjek" ili "Snažan čovjek uz Božju pomoć".

Ime je neraskidivo povezano sa Svetim arhangelom Gavrilom, koji je u hrišćanstvu i islamu poznat kao blagovesnik odnosno onaj koji donosi radosne vijesti.

Djeca kojima se dodeli ovo ime bivaju zaštićena, jaka i nepokolebljiva.

(BlicŽena)

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