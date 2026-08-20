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Probudilo ga je zvono, a nikoga nije bilo ispred: Snimak kamere otkrio jeziv detalj

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 14:04

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Отворена врата куће.
Foto: Pexels/Ayşegül Aytören

Jednog čovjeka iz Montgomerija, u Teksasu, probudio je zvuk zvona na vratima u petak u 3.20 ujutro. Međutim, kad je otvorio vrata, nije bilo nikog.

Misterija vezana za nepoznatog posjetioca samo se produbila kad je vlasnik kuće pogledao snimak sa bezbjednosne kamere vezane za zvono. Na snimku se vidjela bosonoga žena obučena samo u majicu kratkih rukava, kako se pojavljuje iz grmlja ispred kuće, dok je nešto visilo sa zglobova njenih ruku.

Neki koji su gledali snimak smatraju da su u pitanju prerezani lanci, ili nešto čime je žena možda bila vezana.

Neimenovani komšija rekao je da je žena pozvonila na vrata više kuća, ali da je svaki put nestala dok bi ljudi pristigli da ih otvore.

"Imam devetogodišnju ćerkicu kod kuće, brine me što se tako nešto događa u komšiluku", rekao je drugi stanovnik Brenson Golson, prenio je Ej-bi-si njuz.

Policija je obišla kraj, idući od vrata do vrata i ispitujući stanovnike. U toku je pregledanje snimaka sa nadzornih kamera sa kuća u ovom području.

U međuvremenu je šerif okruga Montgomeri na Fejsbuku objavio snimak — koji se završava nakon pritiskanja zvona — te zamolio korisnike ove društvene mreže da podele video kako bi se utvrdilo da li je žena zavedena kao nestalo lice.

Do sada, međutim, u postojećoj bazi nestalih osoba nije došlo do poklapanja, izvijestio je Newser.

"Više građana iz Teksasa i drugih država je poslalo flajere sa slikama nestalih osoba, jer misle da je žena sa snimka iz njihovog područja. Za sada se smatra da nijedna od tih osoba nije ta žena", istakao je šerif, prenosi Srbija danas.

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Teksas

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