Bitno: Početak nove školske godine

Izvor:
ATV
'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o početku nove školske godine.
Da li je sve spremno za prvi školski dan?
Šta donosi nova školska godina i šta očekuje učenike, roditelje i nastavnike?
Za 'Bitno' govore Nataša Cvijanović, pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno vaspitanje i obrazovanje, Bojana Kos, pomoćnik ministra za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih i pedagog Sašla Jovović.
Format ’Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dragana Božić.
'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
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