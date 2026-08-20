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Bitno: Početak nove školske godine

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Izvor:

ATV

20.08.2026 13:50
Битно: Почетак нове школске године
Foto: atv

'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o početku nove školske godine.

Da li je sve spremno za prvi školski dan?
Šta donosi nova školska godina i šta očekuje učenike, roditelje i nastavnike?

Za 'Bitno' govore Nataša Cvijanović, pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno vaspitanje i obrazovanje, Bojana Kos, pomoćnik ministra za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih i pedagog Sašla Jovović.

Format ’Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dragana Božić.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

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Tagovi :

ATV

Bitno

Dragana Božić

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