Bez plana: Šta se desi kada na godišnji odmor krenete „bez plana“

Izvor:
ATV
Koliko se vremena izgubi na planiranje i pakovanje za svega nekoliko dana odmora? Emisija „Bez plana“ donosi odgovor na ovo pitanje i vodi vas u novu avanturu.
Koliko dugo planiramo, brinemo o novcu i trošimo živce da bismo nekoliko dana odmora proveli baš onako kako smo zamislili? A kada ti dugo čekani dani i noći prođu, ostaje pitanje - da li je sve moglo biti mnogo bolje bez plana?
Upravo na ova pitanja odgovara novi format u našem programu pod nazivom „Bez plana“.
U prvoj epizodi, autor i voditelj Predrag Ćurković uputio se na avanturističko-adrenalinski put zvan godišnji odmor, a na ovaj put bez plana poveo je Zorana Matića – putopisca, blogera, globtrotera, gurmana, influensera i poznavaoca malih tajni velikih majstora putovanja.
Šta znači putovati opušteno i bez opterećenja sitnicama, te kakve sve neočekivane situacije donosi odmor bez ikakvog plana, saznaćete u premijernom izdanju.
„Bez plana“ srijedom u 20 časova i 30 minuta.
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