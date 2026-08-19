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Bez plana: Šta se desi kada na godišnji odmor krenete „bez plana“

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Izvor:

ATV

19.08.2026 11:15
Без плана: Шта се деси када на годишњи одмор кренете „без плана“
Foto: atv

Koliko se vremena izgubi na planiranje i pakovanje za svega nekoliko dana odmora? Emisija „Bez plana“ donosi odgovor na ovo pitanje i vodi vas u novu avanturu.

Koliko dugo planiramo, brinemo o novcu i trošimo živce da bismo nekoliko dana odmora proveli baš onako kako smo zamislili? A kada ti dugo čekani dani i noći prođu, ostaje pitanje - da li je sve moglo biti mnogo bolje bez plana?

Upravo na ova pitanja odgovara novi format u našem programu pod nazivom „Bez plana“.

U prvoj epizodi, autor i voditelj Predrag Ćurković uputio se na avanturističko-adrenalinski put zvan godišnji odmor, a na ovaj put bez plana poveo je Zorana Matića – putopisca, blogera, globtrotera, gurmana, influensera i poznavaoca malih tajni velikih majstora putovanja.

Šta znači putovati opušteno i bez opterećenja sitnicama, te kakve sve neočekivane situacije donosi odmor bez ikakvog plana, saznaćete u premijernom izdanju.

„Bez plana“ srijedom u 20 časova i 30 minuta.

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ATV

Predrag Ćurković

bez plana

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