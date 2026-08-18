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Bizinis plan: Putevi, nekretnine i kripto izazovi

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Izvor:

ATV

18.08.2026 16:31
Бизинис план: Путеви, некретнине и крипто изазови
Foto: atv

U prvoj epizodi nove emisije 'Biznis plan' donosimo pregled najvažnijih poslovnih i investicionih tema, od kapitalnih infrastrukturnih projekata do savjeta o ulaganju u kriptovalute.

Šta se sve gradi i koliko će nova ulaganja promijeniti putnu mrežu Republike Srpske saznaćemo u razgovoru s Miroslavom Jankovićem, vršiocem dužnosti Puteva Republike Srpske.

Donosimo poslovnu priču o firmi 'Despina' koja dokazuje da dobar posao ne nastaje samo u velikim industrijskim centrima.

Kroz brojke otkrivamo kako trenutno izgleda tržište nekretnina.

Saznajemo koliko novca uopšte ima smisla staviti u kripto, šta početnik mora da zna i kako prepoznati dobru investiciju od priče koja skupo košta?

'Biznis plan' donosi priče o ekonomiji i privredi, ali i ljudima koji svojim idejama, znanjem i radom stvaraju nove poslovne prilike. Pratićemo ekonomska kretanja i trendove u Srpskoj, regionu i svijetu, govoriti o tome kako se oni odražavaju na privredu i šta znače za poslovanje i svakodnevni život. Predstavljaćemo uspješne domaće preduzetnike, njihove poslovne priče i iskustva, ali i one koji su tek na početku i traže način da svoju ideju pretvore u dobar posao. Kroz razgovore sa privrednicima i stručnjacima, izvještaje sa ekonomskih foruma i aktuelne podatke sa tržišta, 'Biznis plan' tražiće odgovore na pitanja koja su važna za privredu i njen dalji razvoj.

Emisiju uređuje i vodi Marijana Iveljić.

'Biznis plan' utorkom u 20 časova i 10 minuta.

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ATV

Marijana Iveljić

Biznis plan

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