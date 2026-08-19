Doktor u Prijedoru oslobođen optužbe za smrt pacijentkinje

Ljekar prijedorske bolnice Predrag Stojnić pravosnažno je oslobođen krivice za nesavjesno pružanje ljekarske pomoći, usljed kojeg je preminula pacijentkinja, presudio je Okružni sud u Prijedoru.

Drugostepeni sud odbio je kao neosnovanu žalbu Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru i potvrdio presudu prijedorskog Osnovnog suda kojom je Stojnić oslobođen optužbe.

Pacijentkinja čiji su inicijali J. D. teško je povrijeđena 25. avgusta 2019. godine u saobraćajnoj nezgodi, nakon čega je prevezena u bolnicu gd‌je ju je primio dežurni ljekar Stojnić. Ona je sutradan preminula, a neposredni uzrok smrti bile su teške povrede.

Stojnića je optužnica teretila da nije preduzeo dodatne dijagnostičke postupke, kao što su CT pregledi glave i mozga, pregled grudnog koša, te jer pacijentkinju nije uputio u ustanovu višeg ranga.

Iz Suda su naveli da nije bilo dovoljno dokazati da li je trebalo uraditi CT, nego i da je propuštanje CT-a i drugih mjera dovelo do pogoršanja zdravstvenog stanja, koje je dovelo do smrti.

Iz Suda su pojasnili da nije bilo moguće utvrditi da je Stojnićev propust prouzrokovao znatnije pogoršanje zdravstvenog stanja pacijentkinje, ni da je bilo u uzročnoj vezi sa smrtnim ishodom.

Sud je utvrdio da je u zbrinjavanju pacijentkinje učestvovalo više zdravstvenih radnika i organizacionih jedinica, pri čemu su odluke o dijagnostici, liječenju, praćenju zdravstvenog stanja i konsultativnim pregledima donošene sukcesivno, tokom čitavog perioda hospitalizacije.

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Izvedeni dokazi ukazuju na nedostatke u ukupnoj organizaciji i koordinaciji procesa liječenja, kao i na odsustvo jasno dokumentovanog i kontinuiranog praćenja neurološkog statusa pacijentice.

"Takvi propusti imaju karakter sistemskih nedostataka u procesu pružanja zdravstvene zaštite, ali ne pružaju dovoljno osnova za zaključak da je pojedinačno postupanje određenog ljekara predstavljalo neposredan i odlučujući uzrok smrtnog ishoda", dodaje se u odluci Suda.

Osnovni sud u Prijedoru je 16. oktobra prošle godine izrekao oslobađajuću presudu u ovom krivičnom postupku.

Oštećeni Đorđe Jeličić, brat preminule pacijentkinje, sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućen je na parnični postupak.

(SRNA)