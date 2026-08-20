Tihi potrošač: Ovaj uređaj guta struju 24 sata, a toga niste svjesni

Neprimjetni uređaji mogu značajno uticati na mjesečne račune za električne energiju, a jedan od najvećih “tihih potrošača” u mnogim domovima nalazi se upravo u kuhinji.

Prema upozorenjima stručnjaka za energetiku, mikrotalasna rerna troši energiju 24 sata dnevno, čak i u trenucima kada se uopšte ne koristi za pripremu ili podgrijavanje hrane.

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Glavni razlog za ovu neprekidnu potrošnju leži u stalno aktivnim elektroničkim sklopovima i digitalnim ekranima koji prikazuju vrijeme ili status uređaja.

Ova pojava, u stručnim krugovima poznata kao fantomska potrošnja ili "vampirska energija", prisutna je kod većine modernih kućanskih aparata.

Iako samostalno troše razmjerno malu količinu vata u stanju pripravnosti, ukupni učinak na nivou domaćinstva nije zanemariv.

Energetski stručnjak Kori Gilgan, vlasnik firme "Oregon Dženerators", ističe kako problem nastaje kada se sabere potrošnja svih uređaja spojenih na mrežu. Mikrotalasna rerna koja u stanju pripravnosti troši oko četiri vata djeluje bezopasno, ali u kombinaciji s televizorima, punjačima, aparatima za kafu i kablovskim prijemnicima, ukupna potrošnja u prosječnom danu raste.

Stariji modeli i složeni ekrani troše znatno više

Razlika u potrošnji zavisi od starosti te funkcionalnosti samog uređaja. Stariji modeli mikrotalasnih, proizvedeni tokom 1990-ih i početkom 2000-ih godina, u stanju pripravnosti mogu trošiti između šest i deset vata.

Novije verzije troše manje, obično između tri i četiri vata, ali i dalje kontinuirano crpe energiju iz mreže.

Posebno su veliki potrošač ugradbeni modeli iznad električnog šporeta s integrisanim ventilatorima te kombinovane pećnice s konvekcijom.

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Takvi uređaji moraju održavati više aktivnih sistema i složenije ekrane, što uzrokuje veću potrošnju energije čak i dok miruju. Stručnjaci napominju da novija tehnologija smanjuje gubitke, ali ih ne eliminiše u potpunosti.

Godišnji trošak akumuliran kroz fantomsku potrošnju u prosječnom domaćinstvu, koje u pravilu broji od 20 do 40 uređaja u stanju pripravnosti, može dostići i nekoliko desetina evra.

Riječ je o energiji koja se troši potpuno uzalud, uporedivo sa situacijom u kojoj bi nekoliko žarulja u domu bilo neprekidno upaljeno danju i noću.

Jednostavna rješenja za smanjenje računa

Smanjenje ovih nepotrebnih troškova ne zahtijeva angažman električara niti kupovinu novih aparata. Stručnjaci preporučuju korištenje produžnih letvi s prekidačem, na koje se može spojiti više kuhinjskih ili elektroničkih uređaja odjednom. Gašenjem prekidača prije odlaska na spavanje ili pri izlasku iz kuće, napajanje se u potpunosti prekida u samo jednom potezu.

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Za dodatnu praktičnost dostupne su i pametne utičnice te pametne letve koje se mogu programirati za automatsko isključivanje struje prema unaprijed definisanom rasporedu. Time se u potpunosti eliminiše fantomska potrošnja tokom noći ili za vrijeme radnog vremena.

Prilikom korištenja produžnih kablova i letvi ipak je potrebno pripaziti na bezbjednosne smjernice i dozvoljeno opterećenje kako bi se spriječio rizik od preopterećenja i požara.

Uvođenjem ovih jednostavnih navika domaćinstva mogu brzo smanjiti potrošnju i ostvariti vidljive uštede na računima za energiju.