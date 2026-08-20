Obratite pažnju! Ovo su sigurni znakovi da se u vašem dvorištu krije zmija

Rupa u dvorištu sama po sebi možda ne zvuči kao veliki problem, ali situacija može postati prilično neugodna kada posumnjate da se u njoj skriva zmija.

Mnogi bi u takvoj situaciji odmah uzeli lopatu i pokušali otvor zatrpati ili na neki drugi način ukloniti. Ipak, prije nego što krenete u akciju, važno je utvrditi šta se zapravo nalazi iza otvora. Kako piše The Spruce, rupa koja na prvi pogled izgleda kao zmijska možda uopšte nije povezana sa zmijama.

Naime, zmije same ne kopaju rupe. Umjesto toga, koriste postojeće rupe i jazbine koje su prethodno iskopale i napustile druge životinje.

Kako izgleda rupa koju može koristiti zmija?

Zmije se mogu zavući u otvore različitih veličina. Prečnik takvih rupa najčešće iznosi otprilike jedan do sedam i po centimetara, a otvor može biti okruglog ili ovalnog oblika.

I rubovi rupe mogu biti različiti. Neki su pravilni i uredni, dok drugi mogu izgledati neravno i nepravilno. Zbog toga samo na osnovu oblika i veličine nije uvijek moguće zaključiti koristi li otvor zmija. Postoje, međutim, određene razlike između rupa koje su iskopale različite životinje.

Nekadašnje rupe vjeverica obično su prilično uredne i približno veličine veće kovanice. Otvori koje koriste voluharice manji su, a često se mogu pronaći u blizini korijenja biljaka. Rupe koje su iskopale kornjače nešto je lakše prepoznati karakteriše ih kupolast oblik, a ispred ulaza često se nalazi iskopana zemlja, dok se njihove jazbine blago spuštaju prema unutrašnjosti.

Dva znaka mogu otkriti da je zmija u blizini

Ako želite da provjerite postoji li u blizini rupe zmija, postoje određeni tragovi na koje vrijedi obratiti pažnju:

Odbačena zmijska koža: Ako je pronađete u blizini otvora, moguće je da se ondje ili u neposrednoj blizini zadržava zmija.

Zmijski izmet: On najčešće izgleda poput guste tamnosmeđe ili crne tvari cilindričnog oblika, sa kredasto bijelim završetkom.

Takvi tragovi mogu biti korisniji od samog izgleda rupe jer zmije, za razliku od glodara, nisu životinje koje same stvaraju svoje podzemne otvore.

Svježa zemlja i sitni tragovi šapa znače da su unutra glodari

Prije nego što zaključite da je riječ o zmijskoj rupi, dobro je provjeriti koriste li je možda još uvijek miševi, pacovi, voluharice ili drugi glodari.

Posebnu pažnju treba obratiti na tragove kopanja. Sitni otisci šapa, tragovi kandži i male gomilice svježe iskopane zemlje mogu biti znak da glodari i dalje koriste jazbinu.

Još jedan trag može se pronaći u neposrednoj blizini ulaza. Glodari za izgradnju gnijezda koriste različite materijale, pa komadići plastike, papira, kartona, tkanine, konca ili izolacije od staklene vune mogu ukazivati na to da je rupa aktivna. U blizini se mogu pronaći i biljni materijali, poput slame. Ako primijetite takve ostatke, vjerovatnije je da se u rupi nalazi glodar nego zmija.

Zašto se zmije uopšte pojavljuju u dvorištima?

Prisutnost zmije u dvorištu sama po sebi nije neobična. Zmije su važan dio prirodnog ekosistema i imaju svoju ulogu u održavanju ravnoteže u okruženju.

Jedan od glavnih razloga zbog kojih se mogu pojaviti u nečijem dvorištu jeste dostupnost hrane. Zmije se hrane različitim životinjama, među kojima su glodari, insekti i vodozemci. Ako dvorište obiluje takvim plijenom, može im biti privlačno mjesto za zadržavanje.

Osim hrane, zmijama odgovaraju i zaklonjena mjesta. Kamenje, gomile lišća, zapuštena vegetacija i različiti oblici nereda u dvorištu mogu im pružiti prostor za skrivanje. Važna im je i vlaga - stajaća voda i vlažna područja pružaju im bolje uslove za preživljavanje, ali istovremeno privlače gliste i druge životinje koje mogu postati njihov plijen.

Treba li rupu odmah zatrpati?

Odgovor zavisi od vrste zmije i o tome koliko vam smeta njena prisutnost u dvorištu.

Jedna od mogućnosti jeste da jednostavno ne učinite ništa. Za većinu zmija to je najbolji pristup jer rijetko napadaju ako nisu izazvane ili ugrožene. Osim toga, zmije mogu biti korisne u vrtu jer se hrane malim glodarima i vrtnim štetočinama.

Ako ipak ne želite da se zmija zadržava u vašem dvorištu, otvor možete zatrpati ili blokirati. Ali, tako rješenje najčešće je samo privremeno. Ako je dvorište životinji i dalje privlačno zbog hrane, vode ili zaklona, vrlo je vjerovatno da će pronaći drugi otvor. Rupu je moguće zatrpati zemljom, a otvor se može blokirati i kamenom, komadom jute ili žičanom mrežom.

Kada je vrijeme za poziv stručnjaku?

Ako se problemi sa otrovnim zmijama ponavljaju, jedna od mogućnosti jeste da pozovete stručnjaka za divlje životinje ili službu za deratizaciju. Potpuno uklanjanje zmija iz dvorišta najčešće nije realan cilj jer su one dio lanca ishrane. Ako ne stvaraju probleme i nisu opasne za ljude ili kućne ljubimce, nema nužne potrebe za njihovim uklanjanjem.

Kako dvorište učiniti manje privlačnim za zmije?

Umjesto pokušaja da se ukloni svaka zmija, moguće je smanjiti uslove koji ih privlače:

Redovno kosite travnjak.

Osigurajte dobru i izbjegavajte stvaranje vlažnih područja.

Raščistite zarasle dijelove dvorišta i gomile nereda.

Zasadite biljke koje odbijaju zmije, poput bijelog luka.

Prije zatrpavanja nepoznatog otvora, uvijek zastanite i pažljivo pogledajte tragove oko njega, u mnogim slučajevima upravo oni daju najbolji odgovor na pitanje ko se zapravo skriva u vašem dvorištu, prenosi Dnevno.hr.