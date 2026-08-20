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Raščinjeni sveštenik pritvoren zbog vrbovanja djece za pornografiju

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Autor:

Ognjen Matavulj
20.08.2026 13:11

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Foto: ATV

Osnovni sud u Bijeljini odredio je jednomjesečni pritvor G.T. koji je uhapšen u nastavku akcije ”Karika” usmjerenoj na otkrivanju i procesuiranju krivičnih djela iz oblasti dječije pornografije.

Kako saznaje ATV radi se o raščinjenom pravoslavnom svešteniku koji je uhapšen nakon što je preko društvenih mreža dogovorio sastanak sa maloljetnicom. Umjesto djevojčice na sastanku su ga dočekali policijiski inspektori MUP-a Republike Srpske i G.T. je odmah uhapšen.

Pritvor je određen na prijedlog Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini koje G.T. na teret stavlja da je počinio krivična djela iskorištavanje djece za pornografiju, upoznavanje djece sa pornografijom i iskorištavanje kompjuterske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih djela seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta.

”Pritvor je predložen zbog bojazni da će puštanjem na slobodu osumnjičeni uništiti, sakriti ili izmijeniti dokaze i tragove važne za krivični postupak, ali i zbog opasnosti da će ponoviti krivično djelo”, navode u OJT Bijeljina.

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Tagovi :

dječija pornografija

Akcija Karika

Jednomjesečni pritvor

Bijeljina

Osnovni sud Bijeljina

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