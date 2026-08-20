Igor Arsenić uhapšen zbog sumnje da je palicom tukao Džajića

Igor Arsenić iz Banjaluke uhapšen je zbog sumnje da je palicom pretukao sugrađanina Marka Džajića, potvrđeno je za ATV.

Iz PU Banjaluka je saopšteno da je I.A. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo tjelesna povreda.

”Muškarac iz Banjaluke juče je u 1.30 časova prijavio da mu je I.A. upotrebom palice zadao više udaraca usljed čega je zadobio tjelesne povrede”, navodi se u saopštenju.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Arsenić je poznat kao višestruki pobjednik tradicionalnih skokova s Gradskog mosta, popularne ”Banjalučke laste”. Prošle godine je hapšen i pritvoren zbog sumnje da je prijetio gradonačelniku Banjaluke Drašku Stanivukoviću.

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Marko Džajić nedavno je hapšen zbog tuče u Klubu ”Madžestik” u kojem je više mladića pretuklo vlasnika kafića Bojana Sladojevića i njegovog komšiju Zorana Škorića. I ranije je dovođen u vezu sa više krivičnih djela, a u žižu javnosti je dospio poslije prijave koju je podnio protiv komandira Policijske stanice Centar Banjaluka Milana Salamadije, optužujući ga za torturu.