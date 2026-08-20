Logo

Predložen pritvor osumnjičenom Nihadu Bjelaku kod kojeg je zaplijenjeno 73 kilograma droge

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 10:47

Komentari:

0
Дрога пронађена код Нихада Бјелака
Foto: Tužilaštvo Kantona Sarajevo

Postupajući tužilac Tužilaštva Kantona Sarajevo predložila je Opštinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Nihadu Bjelaku osumnjičenom za krivična djela nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, neovlašteno držanje oružja i napad na policijske službenike.

Pritvor mu je predložen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo.

Bjelaka su 18. avgusta, u ulici Kranjčevićeva u Sarajevu, pod nadzorom Tužilaštva KS uhapsili policijski službenici Federalne uprave policije.

Бака сломила кук,оперисана на УКЦ-у

Društvo

Baka od 98 godina slomila kuk, ljekari UKC-a Srpske je ekspresno vratili na noge

Naime, prilikom policijske kontrole, osumnjičeni se prvobitno oglušio o naređenje da stane, a potom automobilom krenuo velikom brzinom prema policijskim službenicima, zbog čega su se morali skloniti, nakon čega je vozilo zaustavljeno blokadom, saopšteno je iz Tužilaštva.

Prilikom pretresa njegovog automobila, pronašli su 73 kilograma marihuane, te pištolj s 11 metaka kojeg je odbacio tokom pokušaja bijega. Istraga u predmetu se nastavlja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tag :

Droga

Komentari (0)

Više iz rubrike

Полиција МУП РС Бањалука возило Тужилаштво истрага

Hronika

Iz banjalučke firme ukradeno oružje

3 h

0
Палица

Hronika

Banjalučanin palicom pretukao sugrađanina

3 h

1
Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Težak sudar automobila i motocikla, saobraćaj usporen

6 h

0
Интервенисла Хитна помоћ! Аутомобил се забио у дрво код Меркатора у Бањалуци

Hronika

Intervenisla Hitna pomoć! Automobil se zabio u drvo kod Merkatora u Banjaluci

16 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

01

Tihi potrošač: Ovaj uređaj guta struju 24 sata, a toga niste svjesni

13

55

Novi požar u Bihaću prijeti aerodromu

13

50

Bitno: Početak nove školske godine

13

49

Baba Vanga je vjerovala da 6 predmeta donose sreću: Svaka kuća bi trebalo da ih ima

13

47

Fočanski vatrogasci dobili višenamjensku cisternu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima