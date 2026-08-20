Predložen pritvor osumnjičenom Nihadu Bjelaku kod kojeg je zaplijenjeno 73 kilograma droge

Postupajući tužilac Tužilaštva Kantona Sarajevo predložila je Opštinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Nihadu Bjelaku osumnjičenom za krivična djela nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, neovlašteno držanje oružja i napad na policijske službenike.

Pritvor mu je predložen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo.

Bjelaka su 18. avgusta, u ulici Kranjčevićeva u Sarajevu, pod nadzorom Tužilaštva KS uhapsili policijski službenici Federalne uprave policije.

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Naime, prilikom policijske kontrole, osumnjičeni se prvobitno oglušio o naređenje da stane, a potom automobilom krenuo velikom brzinom prema policijskim službenicima, zbog čega su se morali skloniti, nakon čega je vozilo zaustavljeno blokadom, saopšteno je iz Tužilaštva.

Prilikom pretresa njegovog automobila, pronašli su 73 kilograma marihuane, te pištolj s 11 metaka kojeg je odbacio tokom pokušaja bijega. Istraga u predmetu se nastavlja.