Kada je pravo vrijeme u toku dana za uzimanje vitamina i suplemenata

Nije uvijek svejedno da li ćete vitamin ili suplement popiti ujutru, tokom obroka ili pred spavanje.

Pojedini se bolje iskorišćavaju uz hranu, neki mogu da izazovu mučninu ako se uzmu na prazan stomak, druge, opet, treba uzimati prije obroka, dok se kod nekih preporučuje razdvajanje određenih minerala kako ne bi ometali njihovu apsorpciju.

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Iako se na internetu često mogu vidjeti tabele koje strogo određuju da se jedan suplement uzima ujutru, drugi uveče, a treći tačno uz određeni obrok, stvarnost je nešto složenija.

Popularna pravila sa društvenih mreža nisu uvijek zasnovana na čvrstim dokazima. Najvažnije je da se suplement uzima u odgovarajućoj dozi i na način koji odgovara konkretnom preparatu, odnosno najvažnije nije „u koliko sati“, već šta kombinujete.

Najbolji raspored zavisi od vrste suplementa, doze, načina ishrane, drugih lijekova i preparata koje koristite, kao i od toga kako vaš organizam reaguje.

Zato je korisnije zapamtiti nekoliko jednostavnih pravila: vitamini rastvorljivi u mastima najčešće idu uz obrok, omega-3 je praktično uzimati sa hranom, gvožđe ima posebna pravila, a magnezijum i drugi suplementi mogu da se rasporede prema individualnoj podnošljivosti.

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Više suplemenata ne znači automatski i više zdravlja. Posebno kod vitamina i minerala, prevelike doze mogu da budu štetne. Ako već koristite više preparata, najsigurnije je sa ljekarom ili farmaceutom provjeriti njihove doze i moguće interakcije.

Vitamin D uz obrok koji sadrži masti

Vitamin D spada u vitamine rastvorljive u mastima, pa se njegova apsorpcija poboljšava kada se uzme uz obrok koji sadrži određenu količinu masti. Zbog toga mnogima odgovara doručak ili ručak.

Nije neophodno da to bude baš ujutru, mnogo je važnije da ga redovno uzimate prema preporučenoj dozi.

Vitamin B12 često ujutru

Vitamin B12 učestvuje u brojnim procesima u organizmu, uključujući normalno funkcionisanje nervnog sistema i stvaranje krvnih ćelija. Često se preporučuje da se uzima ujutru, naročito ako osoba primjeti da joj večernje uzimanje ne prija.

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Ipak, ne postoji pravilo da B12 mora da se uzme baš ujutru. Kod većine ljudi važnija je redovnost nego tačan sat.

Omega-3 uz ručak ili večeru

Omega-3 masne kiseline je najbolje uzimati uz obrok. Na taj način se lakše podnose, a uzimanje sa hranom pomaže njihovoj apsorpciji.

Za mnoge je praktično da ih uzmu uz ručak ili večeru. Ako se poslije uzimanja javlja neprijatan ukus ili podrigivanje na riblje ulje, uzimanje usred obroka, umjesto neposredno prije ili poslije njega, može da bude prijatnije.

Magnezijum uveče ili po želji

Magnezijum se često povezuje sa večernjim uzimanjem, jer nekim ljudima prija kao dio rutine pred spavanje. Nije dokazano, međutim, da svaki oblik magnezijuma mora da se uzima uveče.

Mnogo je važnije koji oblik magnezijuma koristite i kako ga podnosite. Određeni preparati (Mg-oksid, na primjer), kod osjetljivih osoba, mogu da izazovu tečniju stolicu ili druge digestivne tegobe.

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Gvožđe ima specifična pravila

Apsorpcija gvožđa je često bolja kada se suplementi uzimaju na prazan stomak, ali kod mnogih ljudi takav način izaziva mučninu ili nelagodnost. U tom slučaju se preporučuje uzimanje uz hranu.

Važno je i da gvožđe ne bi trebalo uzimati samo zato što se osjećate umorno. Nedostatak treba potvrditi odgovarajućim analizama i uzimanje usaglasiti sa ljekarom.

Vitamin C može da poboljša apsorpciju nekih oblika gvožđa, dok kalcijum, kao i čaj i kafa, utiču na njegovu apsorpciju. Zato nije idealno uzimati gvožđe zajedno sa svim ostalim suplementima.

Vitamin C ujutru ili tokom dana

Vitamin C je rastvorljiv u vodi i može se uzimati sa hranom ili bez nje. Ako vam veća doza na prazan stomak izaziva kiselinu ili nelagodnost, jednostavno ga je bolje uzeti uz obrok.

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Nema potrebe da se insistira na tome da vitamin C mora da se popije odmah nakon buđenja.

Cink – obratite pažnju na kombinacije

Cink je još jedan mineral kod kojeg je važno sa čim se uzima. Veće doze mogu da izazovu mučninu, posebno na prazan stomak, pa je mnogima prijatnije da ga uzmu uz hranu.

Takođe, nije dobro nasumično kombinovati velike doze cinka sa drugim mineralima. Posebno treba obratiti pažnju na istovremeno uzimanje sa gvožđem i kalcijumom, jer minerali mogu da utiču jedni na druge tokom apsorpcije, prenosi Glas Srpske.

Multivitaminski kompleksi

Popularne multivitaminske/multimineralne kapsule sa desetak vitamina i minerala treba tretirati kao jedan kompleks, a ne kao 39 zasebnih suplemenata.

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Najčešće je bolje da se takva kapsula uzima jednom dnevno, po mogućnosti uz obrok, uz doručak ili ručak. To je posebno važno ako sadrži vitamine A, D, E i K, koji se bolje apsorbuju uz masti.