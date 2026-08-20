Pet modnih komada koji će biti u trendu ove jeseni: Morate ih imati u svom ormaru

Jesen nam je bliža nego što možemo i da zamislimo sada, kada su vreli ljetni dani itekako prisutni. Međutim, jesen zahtjeva promjenu u gardaroberu, a ovo je 5 modnih komada koji će biti hit za jesen 2026.

1. Jakne za ranu jesen: koža i antilop

Trendovi su odlični, naravno. Ali koliko će sezona trajati? Zato je prijedlog stručnjaka da se udaljimo od trenutno modernih vjetrovki, parki i novih varijacija kratkih kaputa i usmjerimo pažnju na stvari koje su odavno dokazale svoju svestranost.

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Na primjer, kožna jakna. Estetika 90-ih, jednostavni krojevi i visokokvalitetna koža definitivno neće nestati. Blago opušteni i izduženi stilovi u crnoj, duvanskoj ili čokoladnoj nijansi posebno dobro izgledaju za jesen.

Ova jakna se lako kombinuje sa farmerkama, pantalonama i čizmama do članka. Takođe je odlična u slojevitim kombinacijama, što je posebno zgodno po hladnom vremenu.

Još jedna zanimljiva alternativa uobičajenim jaknama i bajkerskim jaknama je bomber jakna od antilopa.

Modeli od tkanine i kože već su u kolekcijama mnogih, ali oni od antilopa su mnogo rjeđi. Međutim, izgledaju zaista impresivno i dodaju dašak luksuza svakoj odjeći.

Štaviše, antilop će ove jeseni biti bukvalno svuda: u jaknama, cipelama i torbama. Dakle, ako ste željeli da isprobate ovaj materijal, sada je vrijeme.

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2. Džemper sa V-izrezom

Sljedeći neophodni jesenji komad odjeće je džemper ili pulover od vune ili kašmira sa V-izrezom.

I jednostavno je: toplo je, udobno i omogućava lijepe slojevite odjevne kombinacije. Slojevito nošenje skoro uvijek čini izgled zanimljivijim od pukog oblačenja džempera i farmerki.

Najjednostavniji primjer je džemper preko majice. Stvara opušten, ali sveobuhvatan izgled koji ne zahtjeva nikakvo posebno uvlačenje ili komplikacije. Dodajte farmerke i čizme do članka i dobićete odličan svakodnevni izgled.

3. Dobre farmerke

I kako bismo mogli da živimo bez njih? U jesen, farmerke postaju pravi osnovni komad garderobe.

Sada postoji ogroman broj modernih modela, ali ako govorimo o kupovini nečega za više od jedne sezone, ipak prednost ima opušteniji stil.

Jedna od najboljih opcija su blago labave farmerke ravnog kroja. Nisu vezane za određeni stil i godinama su odličan dodatak mnogim garderoberima. Ključ je pronaći stil koji vam dobro stoji.

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Što se tiče boja, dubokoplave nijanse bez nepotrebnog rasparčavanja ili ukrasa izgledaće posebno lijepo ove jeseni. Ali, naravno, bezvremenski klasici su i dalje u modi: crne, sive, prljavo bijele i tamnosmeđe farmerke.

Prava dužina, udoban kroj, blago opuštena silueta i vaša omiljena nijansa - to je sve što vam treba od dobrog para farmerki.

4. Čizme do članka

Ne žurite da ove jeseni kupite još jedan par čizama sa debelim đonom. Da, praktične su, posebno kada je napolju blato i kišovito. Ali ako tražite cipele koje će trajati više od jedne sezone, razmotrite diskretnije modele.

Debeli đonovi postepeno ustupaju mjesto diskretnijim i elegantnijim opcijama. Što znači da je vrijeme da se sjetite dobrog para čizmi do članka.

Govorimo o modelima od kože ili antilopa sa malom potpeticom. Ako više volite široku, stabilnu potpeticu, samo naprijed. Ako više volite elegantnije cipele, tanka, niska potpetica će se takođe savršeno uklopiti u vaš garderober.

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Ove čizme do članka su svestrane: mogu se nositi uz farmerke, pantalone, suknje i haljine. Verzije od antilopa izgledaju posebno lijepo, a uparivanje sa torbom ili drugim dodatkom od sličnog materijala upotpunjuje izgled.

Za toplije jesenje vrijeme, razmislite o mokasinama od antilopa. One omekšavaju i vizuelno poboljšavaju izgled, a tamni antilop će ostati jedna od najljepših opcija za vašu jesenju garderobu još dugo vremena.

Razmotrite nijanse braon, taup, duvanske i duboke čokoladne.

5. Dobra, moderna torba

Iz nekog razloga, na jesen, mnogi ljudi odmah počinju da preporučuju ogromne torbe. Najčešće su to one od meke antilop tkanine, posebno u nijansama crvene.

Da, takav model može biti moderan, ali bih ipak prvo razmislite o praktičnosti: da li će vam biti zgodan za korišćenje i da li ćete željeti da ga nosite za godinu dana?

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Mnogo više su praktične polustrukturirane i strukturirane modele - one koji drže svoj oblik.

Što se tiče veličine, možete je odabrati na osnovu ličnih navika. Ako nosite pola kuće sa sobom, onda je prostrana torba najbolja. Ako nosite samo najneophodnije stvari, ogromna torba je potpuno nepotrebna.

Dobra, strukturirana torba se lako kombinuje sa raznovrsnom gornjom odjećom: blejzerom, kaputom, parkom, pa čak i zimskom perjanom jaknom. Boja ne mora biti isključivo crna. Kaki, bordo i tamno čokoladna izgledaju prelijepo. A antilop se vraća - posebno ako želite da dodate malo zanimljivosti svojoj jesenjoj garderobi.

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