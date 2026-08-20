Logo

Svadba za pamćenje: Upalili kamione i šleperima krenuli po mladu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 11:06

Komentari:

0
Свадба за памћење: Упалили камионе и шлеперима кренули по младу
Foto: Lê Minh/Pexels

Kolege kamiondžije priredile su Dženanu Curiću iz Novog Pazara svadbu za pamćenje: umjesto kolone automobila, po mladu su krenuli šleperima.

Svatovi Dženana Curića iz novopazarskog naselja Požega privukli su pažnju nesvakidašnjim prizorom, a jedan od najljepših dana u njegovom životu obilježen je na način koji će se dugo prepričavati.

Porodica Curić, vlasnik prevozničke firme "H.Dž.C. ŠPED", godinama je vezana za kamione i međunarodni transport, pa su Dženanove kolege odlučile da i njegovo svadbeno veselje dobije poseban pečat profesije kojoj pripadaju. Kamiondžije su stigle svojim velikim teretnim vozilima, ukrašenim za ovu priliku, a zatim je formirana prava svadbena kolona šlepera koja je zajedno sa ostalim svatovima krenula po mladu.

Kolegijalnost na djelu

Gest kolega privukao je pažnju i zbog zajedništva među novopazarskim prevoznicima. Profesionalni vozači veliki dio života provode daleko od svojih porodica, prelaze granice i suočavaju se sa dugim čekanjima, rokovima i zahtjevnim putevima, pa među njima često nastaju snažna prijateljstva i osjećaj kolegijalnosti. Dolazak kamionima pokazao je da se ta povezanost ne završava sa radnim danom.

Паре

Zanimljivosti

Od sutra ova 3 znaka plivaće u novcu: Pun novčanik vraća mir

Novi Pazar je nekada širom bivše Jugoslavije bio prepoznatljiv po tekstilnoj industriji i džinsu. Danas, uz trgovinu i proizvodnju, međunarodni transport zauzima sve vidljivije mjesto među poslovima kojima se bave novopazarski privrednici.

Zbog toga kolona kamiona na ovoj svadbi nije bila samo zanimljiv prizor, već i slika profesije koja je sve prisutnija u ovom kraju. Dženanove kolege pokazale su da kamion tog dana nije bio samo sredstvo za rad, već dio svadbenog veselja, prijateljstva i dragocjene porodične uspomene, prenosi Sandžak danas.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Novi Pazar

Svadba

Kamion

Šleper

Komentari (0)

Pročitajte više

Особа избацује велику количину пара из кофера на сто.

Zanimljivosti

Od sutra ova 3 znaka plivaće u novcu: Pun novčanik vraća mir

3 h

0
Унаказио га: Фудбалер крвнички претукао премијерлигашког судију Бојана Макарића

Fudbal

Unakazio ga: Fudbaler krvnički pretukao premijerligaškog sudiju Bojana Makarića

3 h

0
МУП-а Републике Српске транспортovali 42-годишњег мушкарца, који је из УКЦ-а у Бањалуци упућен на хитно лијечење у ВМА у Београду ради извођења тромбектомије.

Republika Srpska

Pacijent iz Banjaluke helikopterom prevezen u Beograd

3 h

0
Принц Хари и Меган Маркл

Svijet

Princ Hari i Megan Markl se vraćaju u Veliku Britaniju

3 h

0

Više iz rubrike

Љубав плажа

Ljubav i seks

Pravilo 72 sata koje može da sačuva vezu od propasti

1 d

0
Пар дијели топао тренутак уз кафу и пецива у свијетлој кухињи.

Ljubav i seks

Muškarci ovo nikad neće priznati: 9 tajni koje kriju od svojih žena

2 d

0
Љубав

Ljubav i seks

Ove četiri stvari ne biste trebali reći partneru: Neke stvari je bolje prećutati

3 d

0
Жена и мушкарац леже у кревету.

Ljubav i seks

Žene otkrile šta ih privlači: Muškarci, ovo morate da uradite u krevetu

3 d

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

55

Novi požar u Bihaću prijeti aerodromu

13

50

Bitno: Početak nove školske godine

13

49

Baba Vanga je vjerovala da 6 predmeta donose sreću: Svaka kuća bi trebalo da ih ima

13

47

Fočanski vatrogasci dobili višenamjensku cisternu

13

39

Kada je pravo vrijeme u toku dana za uzimanje vitamina i suplemenata

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima