Svadba za pamćenje: Upalili kamione i šleperima krenuli po mladu

Kolege kamiondžije priredile su Dženanu Curiću iz Novog Pazara svadbu za pamćenje: umjesto kolone automobila, po mladu su krenuli šleperima.

Svatovi Dženana Curića iz novopazarskog naselja Požega privukli su pažnju nesvakidašnjim prizorom, a jedan od najljepših dana u njegovom životu obilježen je na način koji će se dugo prepričavati.

Porodica Curić, vlasnik prevozničke firme "H.Dž.C. ŠPED", godinama je vezana za kamione i međunarodni transport, pa su Dženanove kolege odlučile da i njegovo svadbeno veselje dobije poseban pečat profesije kojoj pripadaju. Kamiondžije su stigle svojim velikim teretnim vozilima, ukrašenim za ovu priliku, a zatim je formirana prava svadbena kolona šlepera koja je zajedno sa ostalim svatovima krenula po mladu.

Kolegijalnost na djelu

Gest kolega privukao je pažnju i zbog zajedništva među novopazarskim prevoznicima. Profesionalni vozači veliki dio života provode daleko od svojih porodica, prelaze granice i suočavaju se sa dugim čekanjima, rokovima i zahtjevnim putevima, pa među njima često nastaju snažna prijateljstva i osjećaj kolegijalnosti. Dolazak kamionima pokazao je da se ta povezanost ne završava sa radnim danom.

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Novi Pazar je nekada širom bivše Jugoslavije bio prepoznatljiv po tekstilnoj industriji i džinsu. Danas, uz trgovinu i proizvodnju, međunarodni transport zauzima sve vidljivije mjesto među poslovima kojima se bave novopazarski privrednici.

Zbog toga kolona kamiona na ovoj svadbi nije bila samo zanimljiv prizor, već i slika profesije koja je sve prisutnija u ovom kraju. Dženanove kolege pokazale su da kamion tog dana nije bio samo sredstvo za rad, već dio svadbenog veselja, prijateljstva i dragocjene porodične uspomene, prenosi Sandžak danas.