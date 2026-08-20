Pacijent iz Banjaluke helikopterom prevezen u Beograd

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske uspješno su prevezli pacijenta iz Univerzitetskog kliničkog centra Srpske do Beograda, gdje će biti nastavljeno njegovo liječenje, rečeno je Srni u u MUP-u Srpske.

Ovaj hitni vazdušni medicinski transport realizovan je juče.

Pripadnici Uprave su u saradnji sa nadležnim zdravstvenim službama Republike Srpske opredijeljeni da pacijent što prije i što sigurnije bude doveden do odgovarajuće medicinske ustanove, uz očuvanje njegovih vitalnih funkcija.

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo u ovoj godini realizovali su 75 vazdušnih medicinskih transporta pacijenata, prenosi Srna.