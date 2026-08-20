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Pacijent iz Banjaluke helikopterom prevezen u Beograd

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 10:49

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МУП-а Републике Српске транспортovali 42-годишњег мушкарца, који је из УКЦ-а у Бањалуци упућен на хитно лијечење у ВМА у Београду ради извођења тромбектомије.
Foto: MUP Republike Srpske

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske uspješno su prevezli pacijenta iz Univerzitetskog kliničkog centra Srpske do Beograda, gdje će biti nastavljeno njegovo liječenje, rečeno je Srni u u MUP-u Srpske.

Ovaj hitni vazdušni medicinski transport realizovan je juče.

Pripadnici Uprave su u saradnji sa nadležnim zdravstvenim službama Republike Srpske opredijeljeni da pacijent što prije i što sigurnije bude doveden do odgovarajuće medicinske ustanove, uz očuvanje njegovih vitalnih funkcija.

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo u ovoj godini realizovali su 75 vazdušnih medicinskih transporta pacijenata, prenosi Srna.

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Tagovi :

Beograd

Banja Luka

UKC Republike Srpske

Medicinski transport

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